Кабмин выделил 18,5 млн рублей на компенсации в связи с трагедией в Перми

Мишустин распорядился принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получил положенные им выплаты.

"То, что случилось, - это наша общая беда и наша общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются наши врачи", - сказал он.