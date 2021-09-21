Кабмин выделил 18,5 млн рублей на компенсации в связи с трагедией в Перми

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил около 18,5 миллиона рублей на единовременные выплаты пострадавшим и семьям жертв стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. "Их размер составит от 200 тысяч до одного миллиона рублей", - сообщил глава правительства на заседании.
Мишустин распорядился принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получил положенные им выплаты.
"То, что случилось, - это наша общая беда и наша общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются наши врачи", - сказал он.