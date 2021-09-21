Как отличается жизнь за границей от российских реалий

В Италии родителей и учителей не пускают в школы без "зеленых пропусков", на пляжах Кипра появилось специальное оборудование для отдыха инвалидов, а в Германии собирают рекордные суммы налога на собак. Чем отличаются зарубежные реалии от российских - читайте в материале "РГ".