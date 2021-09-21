Как отличается жизнь за границей от российских реалий

В Италии родителей и учителей не пускают в школы без "зеленых пропусков", на пляжах Кипра появилось специальное оборудование для отдыха инвалидов, а в Германии собирают рекордные суммы налога на собак. Чем отличаются зарубежные реалии от российских - читайте в материале "РГ".
На пляжах Кипра появилась инфраструктура для отдыха инвалидов
Во-первых, на пляжах установили систему перил и спуски к воде, по которым можно без труда ездить на кресле. Во-вторых, поставили по 24 коляски, которые предназначены именно для езды по песку и в прочих туристических зонах. В-третьих, появились своеобразные рельсовые дорожки Seatrac, по которым от пляжа и до самой воды ездит кресло из нержавеющей стали, позволяющее людям с инвалидностью самостоятельно купаться в море. Как это работает: человек подъезжает к Seatrac, пересаживается со своей коляски на эту, с помощью специального пульта приводит ее в действие и едет на ней в воду. Дорожка заходит в море примерно на два метра от берега, так что отдыхающий оказывается по пояс или шею в воде. Накупавшись, человек возвращается в кресло, если он от него отплывал, нажимает на нужную кнопку пульта и едет обратно на сушу.
Работает это чудо техники на солнечных батареях - так и безопаснее, и экологичнее, рассказал телеканалу Euronews Игнатий Фотиу, руководитель компании TOBEA, изготавливающей Seatrac. Найти пляж, где есть такое оборудование, можно в специальном мобильном приложении. По данным Европейской комиссии, общий объем финансирования ERMIS II составляет почти 600 тысяч евро. Из них 497 129 евро поступили из фонда регионального развития ЕС.
В Крыму, по данным регионального Минтуризма, условия для инвалидов созданы на 49 пляжах. Однако степень комфорта существенно разнится. Встречаются пляжи, на которых только пандус и пешеходные дорожки, как, например, в селе Песчаном Бахчисарайского района. По оценкам председателя крымской организации Всероссийского общества инвалидов Сергея Поддубного, если говорить о полном соблюдении стандартов для отдыха инвалидов, то сейчас таких пляжей в Крыму можно насчитать максимум с десяток. Среди соответствующих всем требованиям - пляж центра спорта "Эволюция" и два пляжа Крымского республиканского центра профессиональной реабилитации инвалидов в Евпатории, а также один пляж в городе Саки, известном санаториями, которые специализируются на лечении людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали "РГ" в Минкурортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, всего в регионе на Азово-Черноморском побережье 64 пляжа оборудованы специальными элементами для людей с ограниченными физическими возможностями. Причем они удобны не только для инвалидов-колясочников, но и для гостей пожилого возраста. Пляжи удобны для разных категорий инвалидов, они оборудованы пандусами, дублирующими лестницами на входе, деревянными настилами, кабинами для переодевания и душевыми, оснащенными опорными поручнями, откидными сиденьями. Больше всего пляжей, ориентированных на маломобильных отдыхающих, расположены в Сочи. На главном кубанском курорте насчитывается 39 таких мест во всех четырех районах: в Адлерском - 15, в Лазаревском - десять, в Центральном и Хостинском - по семь.
Подготовили Алексей Вакуленко, Ирина Белова, Симферополь - Сочи
В Италии не пускают в школы учителей и родителей без "зеленых пропусков"
За месяц до начала занятий власти объявили, что к системе "зеленых пропусков", помимо врачей, подключат студентов, учителей и весь персонал учебных заведений от уборщиц до вахтеров. Дирекция школы или университета обязана следить за выполнением новых предписаний при помощи специального приложения и онлайн-платформы. Нарушителям грозят серьезные штрафы, вплоть до тысячи евро. Вдобавок ко всему для учителей и преподавателей вузов невыполнение новых правил будет квалифицироваться как необоснованное отсутствие на рабочем месте, и начиная с 5-го дня они будут автоматически отстранены от работы.
По официальным данным, число вакцинированных преподавателей на данный момент достигло рекордной отметки в 93 процента. Но в местной прессе то и дело появляется информация, которая опровергает эти чрезмерно оптимистичные цифры. По данным СМИ, в среднем в учебных заведениях Италии не хватает от 10 до 20 процентов учителей и профессоров. Причин как минимум две. Одна - традиционная, которая выражается в отсутствии финансирования и наличии крайне нерасторопной системы по приему на работу персонала. А вторая связана с категорическим нежеланием ряда преподавателей вакцинироваться, о чем они многократно заявляли в рамках акций протеста. Ради принципа некоторые из них даже решились уйти с насиженных мест, о чем в последние дни довольно часто появляются репортажи в СМИ.
В этом и я убедилась на личном опыте. В школе моего сына Данте из-за нехватки учителей на протяжении всего сентября занятия будут проходить не до заявленных ранее 16.20, а только до 13.30. О том, как это обстоятельство отразится на успеваемости учеников, на данный момент никто не озаботился.
С появлением новых правил не обходится в школах и без досадных казусов. Так, у некоторых преподавателей, к числу которых принадлежит 42-летняя Сара (ее фамилия не указывается) из Болоньи, аккурат к началу учебного года истек сертификат о вакцинации. Несмотря на то что женщина сделала за свой счет тест на антитела, коих у нее оказалось в избытке, чтобы вернуться на рабочее место, ей все равно придется делать каждые 48 часов ПЦР-исследование, на которое нужно еще вовремя записаться. Но, как выяснилось, даже ПЦР не является надежным решением проблемы. Как рассказал "РГ" преподаватель словесности Джанлука Марлетта, один из его коллег на днях по дороге на работу застрял в пробке, и в результате его не пустили в школу - сданный им тест истек на 10 минут раньше.
Но если у студентов, учителей и профессуры был целый месяц, чтобы морально подготовиться к постковидным реалиям, то родители такой привилегии почему-то оказались лишены. О том, что их впредь не впустят на территорию детсадов, школ и университетов без "зеленого пропуска", они узнали буквально за несколько дней до начала учебного года. На практике это означает, что не привитые мамы и папы не только не смогут забрать из школы потерянный пенал или тетрадку. Им, что самое обидное, также не дадут сопроводить своих чад в ясли или детский сад во время так называемого периода "интеграции", когда в течение одной-двух недель ребенок привыкает к новым условиям в сопровождении родителя.
Есть еще одна категория лиц, к которой принадлежу и я. Будучи вакцинированной пока непризнанным в Италии "Спутником", я не могу получить санпаспорт местного образца, и соответственно, судя по новым правилам, меня не пустят в школу, даже если мне нужно будет забрать раньше времени ребенка, когда в этом будет острая необходимость..
Говорить о вакцинации школьников сейчас еще рано, в этом вопросе пока все очень неопределенно, - сказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "До конца октября продолжаются 1-2 фазы клинических испытаний вакцины "Спутник" у подростков 14-18 лет, но затем последует третья фаза, а она продолжается минимум полгода, - пояснил Горелов. - Поэтому сейчас сказать что-то определенное по вакцинации детей невозможно. Единственное, что можно отметить, если вакцинацию и объявят по окончании полного цикла испытаний, проводиться она будет исключительно с согласия родителей".
Пока же все школы, как и колледжи, техникумы и вузы, уже второй учебный год подряд соблюдают санитарные правила, разработанные Роспотребнадзором. Все эти правила направлены на то, чтобы свести к минимуму риски распространения вируса в учебном заведении. Собственно, ученики уже привыкли и к "утренним фильтрам" при входе с обязательным измерением температуры, и к тому, что с насморком и кашлем в класс теперь не пустят, отправят домой. Если есть возможность - в школах разделяют потоки, пропуская детей в разное время через разные входы и выходы.
Разумеется, в школах должны использовать дезинфицирующие воздух приборы, и убирать классы и коридоры после занятий тоже положено с применением антисептиков.
Детям обязаны создать условия для соблюдения правил личной гигиены: одноразовые полотенца в умывальных комнатах, санитайзеры и т.д. А взрослые в пищеблоках продолжают пользоваться масками и перчатками.
Одна из важных мер - закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением специализированных кабинетов по некоторым предметам, например, химии или иностранного языка, где установлено специальное оборудование. Массовые занятия в актовом и спортивном залах, а также библиотеке теперь проводятся только для одного класса.
Подготовила Ирина Невинная
В Германии собрали рекордную сумму налога на собак
Всего же за последние десять лет "собачьи" сборы в немецкую казну выросли почти на 130 миллионов. При покупке животного владелец обязан зарегистрировать его по месту жительства в налоговой инспекции, которая выдает на питомца жетон. Декларация подается раз в год (хотя можно платить и поквартально) от лица целого домохозяйства, а не отдельного человека. Сборами ведают муниципалитеты, так что каждый регион устанавливает свой "прейскурант". В Берлине содержание одной собаки обойдется ежегодно в 120 евро. За каждого дополнительного питомца в семье придется платить уже 180 евро. В отличие от столицы многие немецкие города практикуют повышенные тарифы для бойцовских пород. Так, Коттбус требует за них 270 евро, Виттлих - 800, а Штарнберг и вовсе 1000 евро. При этом в 2014 году Федеральный административный суд признал самоуправством попытки отдельных коммун ввести драконовские поборы за боевых собак в размере 2000 евро. Кроме того, в процессе судебных тяжб из этого списка удалось исключить некоторые породы - например, доберманов. Разумеется, есть и льготы. В Берлине полностью освобождаются от налогообложения собаки-поводыри и компаньоны, которые служат для помощи людям с ограниченными возможностями, а также собаки из приюта, полицейские собаки и их хвостатые "коллеги", обученные санитарным и спасательным операциям. Наконец, профессиональные заводчики не должны платить за своих собак, которые проходят по статье "операционные расходы для получения прибыли".
Другие домашние животные в ФРГ не облагаются налогом (разве что в отдельных областях лошади). Лет пять назад в СМИ прошел слух, будто в стране готовятся ввести "кошачий" налог, однако новость оказалась фейком.
Впервые в Германии налог на собак был введен в 1807 году властями города Оффенбах. Владельцев обязали ежегодно сдавать в казначейство по одной серебряной монете - рейхсталеру. Так община собиралась погасить свои военные долги. Через два года опыт переняло герцогство Саксен-Кобург, однако там пошлина взималась с другой целью - сдержать эпидемию бешенства. Кстати, за сук брали меньше, чем за кобелей. Охотникам разрешалось вывести из-под оброка максимум двух собак - по одной на каждое стадо. Также не облагались налогом сторожевые псы гонцов и придворных, а еще точильщиков ножей и палачей.
В России тема налога на домашних животных широко обсуждалась в марте 2020 года. Тогда Сардана Авксентьева, занимавшая на тот момент пост мэра Якутска, предложила депутатам городской Думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак.
Инициатива возникла во время обсуждения проблем, связанных с регулированием численности безнадзорных животных. По словам мэра, в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей.
"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - отмечала глава Якутска. Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных.
Впрочем, инициатива заглохла уже на стадии обсуждения. Кроме общественников и зоозащитников против предложения якутских властей выступили в Госдуме.
Так, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что введение налога приведет к тому, что бездомных животных в России станет еще больше: "Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения".
"Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог… Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают", - добавил парламентарий.
Кстати, Авксентьева, согласно предварительным результатам выборов, станет депутатом Госдумы нового созыва.
Подготовил Михаил Загайнов
В Амстердаме таксистов записали в штат Uber через суд
"Мы разочарованы этим решением (суда. - Прим. "РГ"), потому что знаем, что подавляющее большинство водителей хотят оставаться независимыми. Водители не хотят отказываться от свободы выбора, когда и где им работать и работать ли вообще", - заявил Мауриц Шонфельд, главный управляющий Uber по Северной Европе.
Компания не впервые терпит поражение в подобных вопросах. В феврале аналогичное решение о статусе водителей Uber вынес Верховный суд Великобритании. Платформа пыталась доказать, что выполняет роль не работодателя, а посредника между независимыми таксистами и клиентами, но британская Фемида с этим не согласилась. Суд пришел к выводу, что водители Uber находятся именно в подчиненном положении, так как именно компания устанавливает стоимость поездок, контролирует запросы на них, следит за качеством работы таксиста через рейтинги и отзывы клиентов. И может прекратить работу с водителем, если тот откажется улучшить сервис. Неоднократно из-за неясностей и неудобств, вызванных статусом самозанятых, водители Uber подавали на платформу в суд и в других странах - например, в Австралии и США.
Признание самозанятых работниками цифровых платформ - мировая проблема. Если в Великобритании, США и некоторых европейских странах она решается в судах, то в России пока находится на стадии разговоров. Что-то необходимо делать в этой сфере, говорит руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. И есть два пути. Первый - это современное рабство без всяких социальных гарантий для самозанятых. Второй - обеспечить им базовые конституционные ценности, то есть социальные гарантии, такие как пенсии, социальное обеспечение.
Недавно Финансовый университет при правительстве провел исследование, в котором предложил заставить цифровые платформы выступать в качестве работодателя для самозанятых, обеспечивая им урезанный пакет социальных и пенсионных выплат. Ведь сейчас цифровая платформа ни за что не отвечает, но собирает с тех, кто на нее работает, деньги. При этом еще устанавливает тарифы, а также наказывает за неоказание услуги. И это касается не только такси, но и курьеров, и даже программистов, в общем, всех, кто так или иначе работает на цифровую платформу без трудовой книжки или оформления трудового договора. Но навести порядок в этих взаимоотношениях в России не получается даже в сфере такси.
Подготовил Владимир Баршев