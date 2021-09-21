Как защитить школы и вузы от террориста

Если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит, убежден ветеран специальной службы МУРа, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. По его мнению, выдачу оружия нужно отсрочить до возраста понимания ценности человеческой жизни. "В России более трех миллионов стволов на руках - у охранников, у охотников, у спортсменов, у людей, которые коллекционируют оружие. На мой взгляд, надо ужесточить выдачу оружия... Не с 18 лет, есть предложения с 30 лет", - считает эксперт.

Сам же процесс получения лицензии должен быть сложнее, чем получение автомобильных прав. Лобарев предложил объединить усилия Общественной палаты, юристов, адвокатов и психологов и четко определить эту процедуру: "Чтобы, как в некоторых странах, этот процесс был похож на круги ада". Юристы предлагают обязать оружейные магазины передать оперативную информацию в подозрительных случаях, к примеру, если студент покупает патроны, при этом не являясь охотником.

Еще один способ избежать трагедии - готовить преподавателей к адекватным действиям в случае теракта. "Надо проводить в образовательных учреждениях тренировки. По громкой связи объявили: "Учебная тревога, появление террориста". Дальше - остается только занять классы и ждать", - заявил президент ассоциации "Школа без опасности" Сергей Саминский НСН. Продолжать занятия неправильно. "Чтобы дети не впадали в панику? Психологическую роль это может какую-то сыграть, но если террорист услышит про проведение занятий, он, конечно, зайдет и будет стрелять", - прокомментировал он ситуацию, когда преподаватель пермского вуза продолжал вести лекцию, несмотря на стрельбу.

Саминский рассказал о антитеррористической комиссии. "Во-первых, нужно укрепить входные группы, чтобы ни стекло, ни сами двери не разлетались от дроби гладкоствольного помпового ружья, которое обычно применяют эти люди. Во-вторых, на каждом этаже также должен быть класс, оборудованный дверями повышенной прочности, в котором можно было бы закрыться изнутри", - перечислил эксперт ее рекомендации.

Есть вопросы и к родителям. По словам исполнительного директора Национального родительского комитета, советника президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрия Оболонского, есть среди них большое количество людей, которые убеждены, что занятость на работе оправдывает тот факт, что "общего пространства с ребенком у них практически нет". Между тем именно они могли бы стать первыми диагностами личности ребенка, его состояния. "Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь ни за что. Мать - на работе, а ребенок в интернете. В результате дикое одиночество, отсутствие эмпатии. Мы растим социопатов", - добавила общественный уполномоченный по защите семьи, Ольга Баранец.