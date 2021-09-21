Постановление правительства Республики Карелия от 15 сентября 2021 года № 412-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 16 010 рублей

трудоспособное население - 17 451 рубль

пенсионеры - 13 769 рублей

дети - 15 530 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 14 953 рубля

трудоспособное население - 16 299 рублей

пенсионеры - 12 860 рублей

дети - 14 504 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 15 104 рубля

трудоспособное население - 16 463 рубля

пенсионеры - 13 345 рублей

дети - 14 651 рубль.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Республике Карелия применяется в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Республике Карелия, предусмотренной статьей 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







