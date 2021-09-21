Постановление правительства Республики Карелия от 15 сентября 2021 года № 412-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год"

Новости

Путин по видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий 13:21
На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей 13:07
"Дюна" возглавила российский прокат 13:06
Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12 13:02
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково 12:56
Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов 12:46
Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона 12:46
Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину 12:40
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью 12:34
Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти 12:30
В Австрии снимут ограничения на новый лыжный сезон 12:26
Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря 12:15
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту девять километров 12:14
Актер из "Смертельного оружия 3" Энтони Джонсон найден мертвым 12:11
Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена 12:05
Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19 11:53
Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма 11:47
Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания 11:14
Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях 11:07
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву 11:06
В Москве пересчитали соловьев 11:05
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 10:55
В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19 10:45
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 сентября 2021 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 15 сентября 2021 года № 412-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год"

Дата подписания 15 сентября 2021 г.
Опубликован 21 сентября 2021 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 16 010 рублей

трудоспособное население - 17 451 рубль

пенсионеры - 13 769 рублей

дети - 15 530 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 14 953 рубля

трудоспособное население - 16 299 рублей

пенсионеры - 12 860 рублей

дети - 14 504 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 15 104 рубля

трудоспособное население - 16 463 рубля

пенсионеры - 13 345 рублей

дети - 14 651 рубль.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Республике Карелия применяется в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Республике Карелия, предусмотренной статьей 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией