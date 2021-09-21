Китай пообещал никогда ни на кого не нападать

Китай не будет нападать на другие страны и преследовать цель получить мировую гегемонию. Об этом на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава Китая коснулся темы производства и распространения вакцин от коронавируса. По его словам, по итогам года страна намерена поставить другим государствам 2 млрд доз препаратов. При этом развивающимся странам безвозмездно будут переданы 100 млн доз вакцин.