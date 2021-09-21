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21.09.2021 20:11
Рубрика: Экономика

Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам

Текст: Василий Кошкин
Фото: Andy Wong/AP Фото: Andy Wong/AP
Фото: Andy Wong/AP

Китайский застройщик China Evergrande Group пропустил платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: iStock
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Банки ожидали такого развития событий после предупреждений со стороны властей Китая о том, что застройщик не сможет расплатиться в срок. При этом ряд аналитиков напоминают, что понедельник и вторник в Китае являются праздничными днями.

В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для понимания финансового положения компании.

На выходных стало известно, что компания начала погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.

В понедельник американский рынок акций снизился - индекс S&P 500 потерял 1,7%, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average - 1,2%, а индекс NASDAQ Composite - 2,03%. Среди прочего опасения инвесторов вызвали перспектива скорого банкротства Evergrande, общая сумма обязательств которой составляет около 1,97 трлн юаней (305 млрд долларо или 2% ВВП Китая).

China Evergrande Group - крупнейший оператор жилой недвижимости в провинции Гуандун и один из крупнейших операторов недвижимости Китая. Холдинг находится на 31-м месте среди крупнейших компаний КНР в глобальном списке Forbes.

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