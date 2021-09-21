Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября

Кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что в первой части заседания комиссии, которая прошла 16 сентября, была рассмотрена проблематика использования иностранных цифровых платформ для противоправного вмешательства в российские выборы путем незаконного распространения предвыборной агитации. А разговор с полномочными представителями IT-гигантов Apple и Google позволил остановить распространение приложения под брендом "Навальный" (связанно с организацией "ФБК", признанной экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

Законодатели оценили желание американских компаний уважать законодательство и законные требования российских властей "как шаг в правильном направлении", подчеркнул Климов. "Примеру заокеанских цифровых гигантов последовал еще целый ряд структур и отдельных лиц, причем не только в виртуальной сфере. В итоге задуманная за рубежом дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет", - добавил он.

По оценке политика, этому в первую очередь способствовала политическая зрелость российского народа, его воля самим определять собственное будущее. "Заморские деструктивные планы были сорваны во многом благодаря своевременно принятым мерам, в том числе законодательного характера, а также профессиональным, решительным и законным действиям органов российской власти", - убежден парламентарий.

Глава комиссии считает, что выработанные в России профилактические меры сработали. "Конституционные права народа самому избирать российский парламент были надежно защищены от пресловутого вашингтонского обкома", - резюмировал он.