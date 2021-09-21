Команда пиротехников из СКФО стала одной из лучших в стране

Завязка, кульминация и развязка - так пишется не только сценарий фильма, но и сценарий пиротехнического шоу. Мастер фейерверков и капитан команды пиротехников Сергей Земцов из Ставрополя рассказал корреспонденту "РГ", как научиться запускать в небо огни и во сколько обойдется представление с салютом и музыкой.

Земцов занимается фейерверками больше четверти века. А начало его увлечению положил случай. На заре 1990-х он перепробовал разные варианты бизнеса - торговлю, швейное производство и строительство. В 1993 году во время командировки в Москву наткнулся на продавцов пиротехники. Кстати, это был первый год, когда данные изделия разрешили продавать в розницу. Купив небольшую партию, он вернулся на Северный Кавказ, где успешно все сбыл.

- Уже тогда существовала профессиональная пиротехника, но я о ней не знал. На тот момент особых различий между профессионалами и любителями не было. Многие в то время организовывали шоу, используя обычную, так сказать, бытовую пиротехнику, - рассказывает Сергей.

Он в те годы тоже делал небольшие представления с простыми салютами, объединяя их в импровизированные композиции. А в 1999-м в Челябинске местные продавцы фейерверков рассказали ему, что есть профессиональное оборудование, и предложили опробовать его. В 2000-м же в России ввели лицензирование для тех, кто работал с масштабными фейерверками, позже появилось обязательное удостоверение для пиротехников.

- В том, 2000 году мы дали свое первое коммерческое представление. Так для нас началось новое тысячелетие - мы перешли на профессиональный уровень, - продолжает Сергей.

Дальше наступил период бурного развития этой индустрии в России. Команда Земцова ездила на соревнования по всей стране, а самым большим достижением на тот момент пиротехник считает участие во Всероссийском фестивале фейерверков в Москве в 2005 году. Им удалось попасть в пятерку лучших, всего же команд было 17. Успеху способствовала покупка новейшей на то время техники - компьютерной системы запуска. После были победы в Тюмени и Костроме.

Пиротехник должен дважды пройти специализированные курсы в единственном в стране учебном заведении, где их проводят, - НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде

Конечно, пандемия коронавируса ударила по бизнесу, связанному с присутствием большого количества зрителей. По словам Земцова, к лету 2021 года ситуация кардинальным образом не улучшилась. Так, на Ставрополье уже отменили все массовые мероприятия на осень. Но поскольку в компании занимаются и другими видами деятельности, сохранить штат сотрудников удалось даже в самый тяжелый период. Последним крупным событием, в котором участвовала команда, стали Дни Нижнего Новгорода - 800-летие города.

- Мы показали несколько новинок. Россия вообще является законодателем мод в этой сфере, так как у нас очень сильная школа пиротехники, несколько команд становились призерами мировых фестивалей. А одна питерская группа стала победителем международного соревнования в Ганновере, - пояснил Сергей.

Работа с пиротехникой, безусловно, опасна. Последствия возможного взрыва сравнимы с последствиями подрыва боеприпасов. По словам Земцова, подготовка профессионала занимает до 10 лет. Сначала будущий пиротехник трудится подсобным рабочим, потом помощником специалиста. Спустя пару лет его могут допустить к организации небольших показов, проводимых опытным коллегой. За три года сотрудник должен дважды пройти специализированные курсы в единственном в стране учебном заведении, где их проводят, - НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде. Лекции читают технологи, специалисты по охране труда и моделированию, художники и профессиональные пиротехники.

Но, по мнению Земцова, теория без практики смысла не имеет. Все визуализации готовятся с помощью специализированных программ, которые формируют лишь предварительную модель. Успех же представления всегда зависит от навыков пиротехника.

- Даже для очень больших и сложных фейерверков существуют очень жесткие временные рамки. На конечный результат влияет множество факторов - архитектура, роза ветров, расположение оборудования, погода и многое другое, - продолжает Земцов.

Кстати, Сергей развеял миф о том, что китайская пиротехника низкого качества. В компании используют профессиональные изделия только из Поднебесной. Есть и отечественные модели, но они опаснее и дороже.

- Китайские фейерверки безопаснее, так как горят они быстрее. Проще говоря, российская "звезда" упадет на крышу и прожжет ее, а китайская при контакте с поверхностью сразу потухнет, - утверждает Сергей.

Кстати, его компания не только устраивает пиротехнические шоу на заказ, но и продает собственные изделия, изготовленные по договору на китайском заводе. Их наполнение разработано с учетом пожеланий российского потребителя - максимальное количество выстрелов, много шума и цветных огней. Кстати, такие же пожелания высказывают и клиенты, которые заказывают профессиональные показы.

- На Северном Кавказе любят, чтобы было очень ярко, громко, под зажигательную музыку, а главное - дешево. Сейчас у нас предложения начинаются от 15 тысяч рублей. Если заказчик хочет еще больше снизить цену, мы советуем купить готовые батареи, - делится опытом пиротехник.

Верхнего же предела нет - у компании были многомиллионные заказы от частных лиц на свадьбы. Для таких клиентов устраивают пиротехнические шоу даже дороже и красочнее, чем на некоторые городские праздники.