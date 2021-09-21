КС РФ изучит вопрос о компенсации морального вреда в деле о мошенничестве

Конституционный суд РФ приступил к рассмотрению дела о возмещении морального вреда, причиненного имущественным преступлением. Участники публичных слушаний постарались доказать судьям, что нравственные страдания - следствие любого противоправного действия, совершенного в отношении граждан.

Проверку статьи 151 Гражданского кодекса РФ инициировал инвалид второй группы Сергей Шиловский, который в 2017 году похоронил мать.

Женщина была лежачим инвалидом, сын несколько лет ухаживал за ней как мог, а после ее кончины хотел достойно проводить мать в последний путь. Оплатил для этого все положенные счета.

Однако санитар морга отказался выдать мужчине тело матери без дополнительного "взноса" в его карман - 6 тысяч рублей. Деньги пришлось занимать у тех, кто пришел проститься с Анной Шиловской. Стресс от всего случившегося уложил Сергея Федоровича в больницу, однако после операции на сердце он стал добиваться наказания для санитара-вымогателя.

Приговор суда - судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, еще 6 тысяч рублей виновный вернул истцу. В возмещении морального вреда, который Шиловский оценил в миллион рублей, пожилому мужчине отказали. Основание - статья 151 Гражданского кодекса РФ предусматривает компенсацию только за действия, нарушающие личные неимущественные права гражданина либо посягающие на принадлежащие ему нематериальные блага.

В деле Шиловского приговор был вынесен по статье 159 УК РФ "Мошенничество", то есть имущественной. Формулировку "а также в других случаях, предусмотренных законом" суды общей юрисдикции проигнорировали.

По мнению адвоката Олега Гарькуши, примененная подобным образом статья ГК лишает гражданина, потерпевшего от преступления против собственности, права на компенсацию морального вреда. При этом трактовка суда противоречит статье 52 Конституции РФ: "Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба", а также нарушает гарантированное Конституцией РФ право граждан на судебную защиту (статья 46).

Любое правонарушение автоматически означает причинение морального вреда

Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, на этот раз были практически единодушны: статья 151 ГК не противоречит Основному Закону страны, но нуждается в конституционно-правовом истолковании, которое сделает ее применение единообразным. Сейчас, как напомнил полномочный представитель президента РФ в КС Александр Коновалов, суды назначают моральную компенсацию только в некоторых случаях имущественных преступлений и ряде трудовых споров, в то время как "моральный вред и нравственный ущерб от разбоя или преступления, подобного разбираемому нами случаю, намного больше, чем если человека обманули при покупке".

- Моральные страдания потерпевшего от преступления должны презюмироваться, необходимо уйти от практики доказывания потерпевшим перенесенных моральных страданий, - считает он.

По мнению полпреда правительства РФ в КС Михаила Барщевского, дело Сергея Шиловского - вообще дело о сути права. Преступление называется так именно потому, что виновный преступает некие нормы в отношении другого человека, который от этого страдает. То есть любое правонарушение автоматически означает причинение морального вреда, а уж уголовное - всегда. И речь может идти как о необходимости тратить время на судебный процесс, так и о ситуациях, подобных случаю с санитаром - на боль от потери родного человека наложилось потрясение от циничных действий преступника.

Полпред Совета Федерации Андрей Клишас и полпред Генерального прокурора РФ Вячеслав Росинский особо отметили, что позиция суда в деле Шиловского вообще неправомерна. Например, виновному не мог быть назначен судебный штраф, поскольку истец возражал против этого.

- Судебные акты по делу заявителя вынесены без учета позиций КС и Верховного суда РФ, данное в них толкование статьи 151 ГК РФ как исключающее возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности, не соответствует Конституции РФ, - указано в отзыве за подписью Клишаса.

Судьи КС РФ еще раз изучат все доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.