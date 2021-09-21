Кузнецова: Самые лучшие детские товары должны быть доступны родителям

Передовые достижения в сфере индустрии детских товаров достойны всесторонней поддержки, а также должны быть доступны родителям, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на открытии международных выставок "Мир детства" и "CJF - Детская мода. Осень" в Москве.

Фраза из обновленной Конституции России "Все лучшее - детям" охватывает и образование, и воспитание, и здравоохранение, подчеркнула она. "Все, что влияет на развитие ребенка, становление его личности. Наших детей должно окружать все самое лучшее, это относится и к детским товарам", - цитирует Кузнецову пресс-служба детского омбудсмена.

С этим лучшим, о чем должны быть информированы родители, представители делового и экспертного сообщества, можно познакомиться на открывшихся выставках. "В каждом регионе есть уникальный опыт, передовые достижения в этой сфере, которые достойны всесторонней поддержки. Но самое главное - эти достижения должны быть доступны родителям", - убеждена Кузнецова.

Справка "РГ"

Международные выставки "Мир детства" и "CJF - Детская мода. Осень" проходят в московском "Экспоцентре" с 21 по 24 сентября под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации при поддержке Минпромторга России. Товары для детей представляют свыше 500 компаний из 19 стран мира.