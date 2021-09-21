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21.09.2021 12:46
Рубрика: В мире

Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021 в Латвии. Национальные вооруженные силы просят жителей помочь его найти, сообщает местное агентство Leta со ссылкой на представителя армии Сандру Брале.

В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО

Беспилотник пропал на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке городами Резекне и Гулбене 16 сентября. "С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно", - отметила Брале.

По ее словам, длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 метра, ширина - 2,8, масса - около 6 килограммов, цвет - серый. Дрон предназначен для поддержки военных операций.

Латвийская армия призывает грибников, лесорубов и окрестных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения БПЛА сообщить по указанным телефонам.

Крупные военные учения Namejs 2021 с участием почти 10 тысяч солдат проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября и совмещены с международными учениями НАТО Sudraba bulta.

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