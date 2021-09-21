Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул необходимость выполнения Киевом "Минска-2"

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России обратил внимание на настоятельную необходимость выполнения Киевом Минских соглашений. "Выполнения Киевом Минского Комплекса мер, является безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также состоялся обмен мнениями по отношениям Россия-ЕС. С российской стороны было вновь указано на бесперспективность их выстраивания на принципах "отпора" и "сковывания", как это пытаются делать в Евросоюзе. Подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов.

В Москве 20 сентября прошла традиционная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в Российской Федерации.