Швейцарский часовой бренд Longines открыл в Москве на Кузнецком Мосту флагманский бутик, которым управляет сама компания.

Теплые и светлые тона, кожаные элементы на стенах и благородные породы дерева - все это отражает элегантный стиль марки. В отдельном зале - постоянная экспозиция исторических моделей из музея бренда в Сент-Имье, есть VIP-зона с мини-библиотекой.

Впервые в России представлена коллекция Longines Spirit, созданная по принципам часов пионеров авиации, но с современными механизмами. Поклонников марки наверняка порадуют женские модели Master Collection 2021 года с указателем фаз Луны, который ранее существовал только в мужской версии. Президент Longines Маттиас Брешан сказал: "Для нас большая честь представить первый бутик в Москве и предложить клиентам оценить широкий ассортимент коллекций".