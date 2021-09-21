Лукашенко назвал демографическим ориентиром семьи с тремя детьми

Поддержка многодетных семей, строительство жилья, пенсионная система, гражданские инициативы и ряд других социальных проблем вынесены на обсуждение президента Беларуси с руководством Совета Министров, информирует пресс-служба главы государства.

Прежде всего, Александр Лукашенко дал понять, что проекты подготовленных документов требуют публичного обсуждения, подчеркнув, что "они чувствительны и для населения, и для бюджета". Поэтому, по его словам, необходимо найти баланс "между этими потребностями и разноплановыми интересами".

Оценивая демографическую ситуацию в стране, белорусский руководитель отметил, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, важно не допустить снижения уровня рождаемости. Более того, он в очередной раз подтвердил свою принципиальную позицию, что "страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей", назвав многодетные семьи "основным демографическим ориентиром", а их поддержку - социальным брендом государства, "его визитной карточкой".

Президент уточнил, что в стране уже сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. Только в истекшем году на эти цели было потрачено 4,7 млрд. белорусских рублей. И в этом году бюджет выделит не менее пяти млрд.

Напомнив, что уже шесть лет в республике действует программа семейного капитала, президент констатировал значительный прирост многодетных семей. "За последние десять лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч", - добавил он.

Однако в связи с этим он сделал акцент на том, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков по этому вопросу", - обратился Лукашенко к участникам совещания.

Большое внимание было уделено на встрече и господдержке при строительстве жилья. Президент полагает, что назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия ее предоставления гражданам при приобретении жилых помещений. Он предложил, в частности, предоставить многодетным семьям финансовую помощь на эти цели до достижения детьми 23 лет. Планируется увеличить размер поддержки и семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность планируется предоставить возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска строительство жилья с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.

Обратив внимание коллег, что "в складывающейся экономической ситуации каждый рубль в стране на счету, а господдержка должна быть обоснованной", Лукашенко задал конкретный вопрос: "насколько просчитаны данные предложения?"

Подробно рассмотрены были на совещании и предложения кабинета министров по дальнейшему развитию пенсионной системы. В стране, напомнил Лукашенко, "свыше 2,5 млн пенсионеров, выплаты которым превышают 15 млрд белорусских рублей, оставляя 30 процентов общих расходов бюджета страны". Поэтому о достойном доходе в старости, констатировалось на совещании, нужно заботиться заранее через дополнительную добровольную пенсионную программу. Президент потребовал доложить, как проработаны данные подходы и что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в Беларуси.

Отдельно было предложено обсудить новое направление работы - механизм реализации гражданских и молодежных инициатив на местах. "Такие вопросы и перед вами, и передо мной, особенно при встречах в студенческих коллективах, поднимаются. Идея хорошая. Молодежь могла бы реализовать проекты, направленные на патриотическое, интеллектуальное, духовное и физическое воспитание", - полагает Лукашенко, предложив выстроить системную работу на перспективу.

Он подчеркнул в этой связи, что следует "обеспечить постоянное ее сопровождение на уровне правительства, парламента и особенно на уровне местных исполнительных и распорядительных органов. Мы должны абсолютно четко понимать, как будет проходить отбор проектов, кто получит средства, и как будет контролироваться их распределение и использование", - поставил задачу перед исполнительной властью Лукашенко.