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21.09.2021 19:37
Рубрика: Общество

Человек и природа

Российская газета - Спецвыпуск № 216(8567)
Мужской стиль с волевым характером - такова коллекция осень-зима 2021/22 от Stefano Ricci, состоящая из 80 образов.

Истинная элегантность заключается в том, чтобы всегда оставаться самим собой: в городе, в поездках или на прогулке по лесу - так считают в этой флорентийской марке. "Мы прислушались к ритму природы, позаимствовав палитру цветов у ореховых деревьев, вековых дубов и осенней листвы", - рассказывает креативный директор бренда Филиппо Риччи об источниках вдохновения.

Stefano Ricci: первая коллекция часов от итальянской марки одежды

Жизнь в ее полноте

В новом лукбуке представлены фотографии коллекции на фоне природы - очаровывающей и умиротворяющей. Земля, небо, деревья и величественное спокойствие создают подходящее настроение для рефлексии. Природа греет душу, в то время как сердце стремится к свободе.

Коллекция Stefano Ricci осень-зима 2021/22 создана для мужчин, которые любят помечтать, но при этом твердо стоят на земле, для путешественников и любителей прогулок, способных погрузиться в окружающий мир, чтобы увидеть в нем таинственный лес, свое убежище, где можно заново познать себя. Эти вещи олицетворяют стиль жизни, приносящей удовлетворение, в которой человек выбирает самое лучшее.

Вещи и ткани

Фото: Stefano Ricci
Stefano Ricci создали коллекцию женских шелковых платков специально для Москвы

Одежда становится более комфортной и динамичной, сочетая в себе искусный пошив и легкие, высокотехнологичные ткани. Это тонкорунная шерсть, кашемир и викунья, носить которые одно удовольствие. Связь человека и природы выражена в цветовой палитре: дубовая древесина, финики, махагон, джут, горчица, цвет обожженных солнцем листьев, несколько штрихов дерзкого розового и, конечно, брендовый синий и матово-черный.

Нейтральные тона использованы для ультралегкого тренировочного костюма из кашемира и зимней куртки-френча. Для пиджаков на двух пуговицах, сорочек и поло с отделкой ручной работы использована классическая палитра. Особенно эффектно смотрится контрастное сочетание цветов - например, насыщенного терракотового и темно-синего. Многие модели брюк представлены на эластичном поясе со шнурком. На шелковых подкладках легких курток-блузонов фирменный орнамент, подкладка других курток выполнена из стриженого норкового меха с объемными, вырезанными лазером логотипами.

Общество Ежедневник Образ жизни

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