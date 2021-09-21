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21.09.2021 14:40
Рубрика: Экономика

МЭР ожидает в 2024 году цену нефти в 55,7 долларов за баррель

Текст: Елена Березина, Сергей Тихонов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Минэкономразвития чуть повысило прогноз по цене на нефть Urals в 2021 году - до 66 долл. за баррель, но понизило ожидаемую к 2024 году среднегодовую цену нефти с 57,4 долл. за баррель до 55,7 долл. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном министерством.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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По мнению представителя минэкономразвития, "до конца 2024 года - на периоде ближайших трех лет - энергопереход влияния не оказывает", но ближе к 2024 году уже начнет оказывать давление на цены. В министерстве отметили, что "это долгосрочная история, которая выходит за рамки горизонта 2024 года". При этом в минэкономразвития напомнили, что рост потребления нефти в мире, по различным прогнозам, будет продолжаться примерно до 2029 года.

Правительство уже готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, подразумевающему постепенный отказ от ископаемого топлива - нефти, газа и угля. В качестве одного из стимулов энергоперехода - уже в этом году минэкономразвития запускает в России систему "зеленого" финансирования и таксономию (классификацию) социальных инвестпроектов. У бизнеса появится возможность привлекать дешевые деньги, в том числе из-за рубежа на модернизацию своих производств.

По мнению экспертов, наибольший потенциал после отказа от традиционных видов генерации в России имеет атомная и ветровая энергетика, гидроэлектростанции и приливные электростанции. По оценкам OilPrice, энергопереход обойдется всему миру не менее чем в 40 трлн долларов до 2050 года.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сделало прогноз, в базовом сценарии которого к 2025 году цены на нефть марки Brent вырастут до 71 долларов за баррель, к 2030 году - до 76 долларов, а к 2040 году - до 85 долларов. В МЭА связывают ожидаемый рост нефтяных котировок с падением инвестиций в отрасль из-за пандемии 2020 года, а также усилиями стран, участвующих в сделке ОПЕК+. Напомним, что российская нефть Urals торгуется на рынке с дисконтом в 1-3 доллара к марке Brent.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Цена на нефть

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