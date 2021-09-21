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21.09.2021 17:01
Рубрика: Власть

МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура

Текст: Алексей Чуриков

Вынесение ЕСПЧ постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко против России вызывает немало вопросов как по существу выводов данного международного органа, так и с точки зрения самой процедуры. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале RT.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - заявила Захарова.

Она назвала непонятной саму позицию суда, "проштамповавшего по сути явно политизированные и сомнительные с правовой точки зрения" выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы.

"Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что обращает на себя внимание и допущенное судом произвольное отступление от собственной практики по индивидуальным жалобам, связанным с межгосударственными спорами.

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