МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура

Вынесение ЕСПЧ постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко против России вызывает немало вопросов как по существу выводов данного международного органа, так и с точки зрения самой процедуры. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале RT.

"Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - заявила Захарова.

Она назвала непонятной саму позицию суда, "проштамповавшего по сути явно политизированные и сомнительные с правовой точки зрения" выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы.

"Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что обращает на себя внимание и допущенное судом произвольное отступление от собственной практики по индивидуальным жалобам, связанным с межгосударственными спорами.