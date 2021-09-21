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21.09.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития назвало курс доллара на конец 2021 года

Текст: Елена Березина
Среднегодовой курс доллара к рублю составит в 2021 году 73,6 руб., в 2022-м - 72,1, в 2023-м - 72,7, в 2024-м - 73,6. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном Минэкономразвития.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом, министерство несколько ослабило прогнозный курс.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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На конец этого года ведомство закладывает курс 71,9 руб. за долл., на конец 2022 года - 72,3 руб. По словам представителя минэкономразвития, "мы ожидаем нескорого укрепления на краткосрочном периоде - конец этого года- начало следующего", в дальнейшем курс рубля будет корректироваться.

Прогноз выглядит справедливым, полагает Анна Зайцева, аналитик ФГ "ФИНАМ". "На среднесрочном горизонте российский рубль имеет потенциал к укреплению на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. По нашим оценкам, на ближайшем октябрьском заседании регулятор может поднять ключевую ставку до 7%, а в дальнейшем, если инфляция не замедлится, ставка может быть повышена еще на 0,25 п.п. - отметила она. - При этом в более отдаленной перспективе по мере сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС и других ведущих центробанков и формирования ожиданий повышения процентной ставки в США можно ожидать укрепления американского доллара, что естественным образом будет играть против валют развивающихся стран, в том числе рубля".

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