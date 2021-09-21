Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% вместо 5%, ожидавшихся ранее. До 2024 года на протяжении трех лет ожидается 4%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном министерством. Предыдущий прогноз был представлен в июле.

Если "детские" выплаты (в августе 10 тыс. руб. получили семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет) практически сразу оказались на рынке и подстегнули инфляцию, то вторые выплаты (в сентябре 10 тыс. руб. получили пенсионеры и 15 тыс. руб. - военнослужащие), которые были в 2,5 раза больше, резкого влияния на инфляцию не оказали.

По оценкам минфина, расходы на эти выплаты составили около 500 млрд рублей. "Люди не бросились сразу все деньги тратить, часть из них, наверное, уйдет в сбережения на относительно долгий период, часть будет более-менее равномерно тратиться до конца этого года, и не исключено даже, что в начале следующего", - полагают в минэкономразвития и прогнозируют, что инфляция будет "размазана" по 0,3% ежемесячно до конца года.

"В четвертом квартале вполне может быть ситуация, когда спрос будет не очень высоким, и это будет давить на цены. Теоретически это возможно (инфляция 5,8% по году. - "РГ"), но практически инфляция, скорее всего, будет выше, - полагает Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. - Некая логика в том, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале, есть, но вряд ли этого хватит, чтобы инфляция по году была меньше 6%".

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция ожидается в 2021 году на уровне 5,7-6,2%, в 2022 году - 4-4,5%, в 2023 и 2024 годах - 4%. Прогноз минэкономразвития по инфляции укладывается в ожидания Банка России. "Это очень близко к таргету, но меры денежно-кредитной политики, которые предприняты со стороны ЦБ, могут привести к тому, что в 2022 году на фоне стабилизации на мировых рынках и некоторого замедления темпов роста внутреннего спроса мы уйдем ниже таргета, - говорит Широв. - То есть мы попадем в ситуацию, которая была в 2017-2018 гг., когда внутренние цены росли на 2-3%. Это будет означать, что тур повышения ключевой ставки в конце концов привел к избыточному зажатию внутреннего спроса". По словам эксперта, "когда цены совсем не растут, тоже не хорошо, потому что не растут доходы".

Реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2021 году на 3%, на 2,4% - в следующем году и на 2,5% - в 2023-2024 гг.

Минэкономразвития в своем прогнозе закладывает рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021 году на 3%, 2,4% - в следующем году и 2,5% - в 2023-2024 гг.

Прогноз роста ВВП повышен с 3,8% до 4,2%. Прогноз по росту ВВП в 2022-2024 гг. министерство практически не изменило, лишь понизило его с 3,2% до 3% в 2022 году.

"Экономика РФ восстановилась быстрее, чем мы планировали, изначально мы ожидали восстановления в третьем квартале, по факту можем говорить, что уже в конце второго квартала экономика восстановилась, показатели ВВП превысили допандемийный уровень", - рассказал представитель минэкономразвития. На уровень показателей четвертого квартала 2019 года удалось выйти уже в июле.

Пересмотреть прогноз, по словам представителя минэкономразвития, позволила текущая ситуация, в том числе разовые выплаты, произведенные в августе и сентябре. "Это большой объем средств, который был брошен в экономику и окажет на нее достаточно существенное воздействие", - отметили в министерстве. Помимо выплат, которые дали мощную поддержку внутреннему спросу, на восстановление экономики повлияли ужесточение денежно-кредитной политики (как сдерживающий фактор) и решение ОПЕК+ о постепенном наращивании производства нефти в августе 2020-го, что оказало влияние и на 2021 год.

По прогнозам ЦБ, рост ВВП РФ в 2021 году составит 4-4,5%, в 2022-2024 годах - 2-3%. Свой прогноз Банк России уточнит еще в октябре.

В прогнозе минэкономразвития в 2022-2024 годах темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5% в 2021 году, 4,8% - в следующем году, 5,1 и 5,3% - в 2023 и 2024 годах соответственно.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Елена Березина

Уровень безработицы в России составит 5% в этом году и 4,6% в 2022-2024 годах. В 2020 году уровень безработицы составил 5,8%. Уровень безработицы по методологии МОТ, по данным Росстата, в июле 2021 года снизился до 4,5%, число занятых в РФ составило 72 млн человек. В 2019 году численность занятого населения составляла 71,9 млн граждан, а уровень безработицы составлял 4,6%.

Минэкономразвития чуть повысило прогноз по цене на нефть Urals в 2021 году - до 66 долл. за баррель, но понизило ожидаемую к 2024 году среднегодовую цену нефти с 57,4 долл. за баррель до 55,7 долл. По мнению представителя минэкономразвития, "до конца 2024 года - на периоде ближайших трех лет - энергопереход влияния не оказывает", но ближе к 2024 году уже начнет оказывать давление на цены. В министерстве отметили, что "это долгосрочная история, которая выходит за рамки горизонта 2024 года". При этом в минэкономразвития напомнили, что рост потребления нефти в мире, по различным прогнозам, будет продолжаться примерно до 2029 года.

Правительство уже готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, подразумевающему постепенный отказ от ископаемого топлива - нефти, газа и угля. В качестве одного из стимулов энергоперехода уже в этом году минэкономразвития запускает в России систему "зеленого" финансирования и таксономию (классификацию) социальных инвестпроектов.

Среднегодовой курс доллара к рублю составит в 2021 году 73,6 руб., в 2022-м - 72,1, в 2023-м - 72,7, в 2024-м - 73,6. По сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом министерство несколько ослабило прогнозный курс. На конец этого года ведомство закладывает курс 71,9 руб. за долл., на конец 2022 года - 72,3 руб. В минэкономразвития считают, что рубль сейчас несколько недооценен, и ожидают "некоторого укрепления в краткосрочном периоде - конец этого года - начало следующего".

Прогноз выглядит справедливым, полагает Анна Зайцева, аналитик ФГ "ФИНАМ". "На среднесрочном горизонте российский рубль имеет потенциал к укреплению на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. По нашим оценкам, на ближайшем октябрьском заседании регулятор может поднять ключевую ставку до 7%, а в дальнейшем, если инфляция не замедлится, ставка может быть повышена еще на 0,25 п.п., - отметила она. - При этом в более отдаленной перспективе по мере сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС и других ведущих центробанков и формирования ожиданий повышения процентной ставки в США можно ожидать укрепления американского доллара, что естественным образом будет играть против валют развивающихся стран, в том числе рубля".