Минэкономразвития прогнозирует инфляцию 5,8% по итогам 2021 года

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8%, вместо 5%, ожидавшихся ранее. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном министерством. Предыдущий прогноз был представлен в июле.

При этом если "детские" выплаты (в августе по 10 тысяч рублей получили семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет) практически сразу оказались на рынке и подстегнули инфляцию, то вторые выплаты (в сентябре по 10 тысяч рублей получили пенсионеры и по 15 тысяч рублей военнослужащие), которые были в 2,5 раза больше, резкого влияния на инфляцию не оказали.

По оценкам Минфина, расходы на эти выплаты составили около 500 млрд рублей. "Люди не бросились сразу все деньги тратить, часть из них наверно уйдет в сбережения на относительно долгий период, часть будет более-менее равномерно тратиться до конца этого года и не исключено, даже что в начале следующего", - полагают в министерстве и прогнозируют, что инфляция будет "размазана" по 0,3% ежемесячно до конца года.

"В четвертом квартале вполне может быть ситуация, когда спрос будет не очень высоким и это будет давить на цены. Теоретически это возможно (инфляция 5,8% по году - "РГ"), но практически инфляция, скорее всего, будет выше, - полагает Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. - Некая логика, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале, она есть, но чтоб этого хватило, чтобы инфляция по году было меньше 6%, вряд ли".

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция ожидается в 2021 году на уровне 5,7-6,2%, в 2022 году - 4-4,5%, в 2023 и 2024 годах - 4%. Прогноз МЭР по инфляции укладывается в ожидания Банка России (5,7-6,2% по итогам года и 4% в последующие годы). "Это очень близко к таргету, но меры денежно-кредитной политики, которые предприняты со стороны ЦБ, могут привести к тому, что в 2022 году на фоне стабилизации на мировых рынках и некоторого замедления темпов роста внутреннего спроса, что мы уйдем ниже таргета, - говорит Широв. - То есть мы попадем в ситуацию, когда была в 2017-2018 гг., когда внутренние цены росли на 2-3%. Это будет означать, что тур повышения ключевой ставки в конце концов привел к избыточному зажатию внутреннего спроса". По словам эксперта, риск 2022 года не в более высокой инфляции, а в более низкой инфляции. "Когда цены совсем не растут, тоже не хорошо, потому что не растут доходы", - констатировал он.

Минэкономразвития в своем прогнозе закладывает рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021 году на 3%, 2,4% в следующем году и 2,5% в 2023-2024 гг.