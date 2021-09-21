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21.09.2021 15:25
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию 5,8% по итогам 2021 года

Текст: Елена Березина
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8%, вместо 5%, ожидавшихся ранее. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном министерством. Предыдущий прогноз был представлен в июле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом если "детские" выплаты (в августе по 10 тысяч рублей получили семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет) практически сразу оказались на рынке и подстегнули инфляцию, то вторые выплаты (в сентябре по 10 тысяч рублей получили пенсионеры и по 15 тысяч рублей военнослужащие), которые были в 2,5 раза больше, резкого влияния на инфляцию не оказали.

Фото: iStock
Почему инфляция не перестает расти

По оценкам Минфина, расходы на эти выплаты составили около 500 млрд рублей. "Люди не бросились сразу все деньги тратить, часть из них наверно уйдет в сбережения на относительно долгий период, часть будет более-менее равномерно тратиться до конца этого года и не исключено, даже что в начале следующего", - полагают в министерстве и прогнозируют, что инфляция будет "размазана" по 0,3% ежемесячно до конца года.

"В четвертом квартале вполне может быть ситуация, когда спрос будет не очень высоким и это будет давить на цены. Теоретически это возможно (инфляция 5,8% по году - "РГ"), но практически инфляция, скорее всего, будет выше, - полагает Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. - Некая логика, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале, она есть, но чтоб этого хватило, чтобы инфляция по году было меньше 6%, вряд ли".

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция ожидается в 2021 году на уровне 5,7-6,2%, в 2022 году - 4-4,5%, в 2023 и 2024 годах - 4%. Прогноз МЭР по инфляции укладывается в ожидания Банка России (5,7-6,2% по итогам года и 4% в последующие годы). "Это очень близко к таргету, но меры денежно-кредитной политики, которые предприняты со стороны ЦБ, могут привести к тому, что в 2022 году на фоне стабилизации на мировых рынках и некоторого замедления темпов роста внутреннего спроса, что мы уйдем ниже таргета, - говорит Широв. - То есть мы попадем в ситуацию, когда была в 2017-2018 гг., когда внутренние цены росли на 2-3%. Это будет означать, что тур повышения ключевой ставки в конце концов привел к избыточному зажатию внутреннего спроса". По словам эксперта, риск 2022 года не в более высокой инфляции, а в более низкой инфляции. "Когда цены совсем не растут, тоже не хорошо, потому что не растут доходы", - констатировал он.

Минэкономразвития в своем прогнозе закладывает рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021 году на 3%, 2,4% в следующем году и 2,5% в 2023-2024 гг.

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