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21.09.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: Уровень безработицы составит 5% в 2021 году

Текст: Елена Березина
Уровень безработицы в России составит 5% в этом году и 4,6% в 2022-2024 годах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Исходя из текущей динамики мы можем констатировать, что у нас рынок труда полностью восстановился, - отметил представитель Минэкономразвития.

Фото: iStock
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В 2020 году уровень безработицы составил 5,8%.

Уровень безработицы по методологии МОТ, по данным Росстата, в июле 2021 года снизился до 4,5%, число занятых в РФ - 72 млн человек. В 2019 году численность занятого населения составляла 71,9 млн граждан, а уровень безработицы составлял 4,6%.

Для стабилизации ситуации на рынке труда во всех регионах были приняты программы по восстановлению уровня занятости с учетом локальной специфики. На федеральном уровне были развернуты программы по переобучению безработных, а также запущена программа по субсидированию найма.

"То, что экономика не только восстановилась, но и в целом возвращается на доковидную траекторию роста, видно по ситуации на рынке труда, - ранее отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. - Число открытых вакансий находится на максимальных уровнях. Высокий спрос на трудовые ресурсы - в строительстве, транспорте, в целом ряде обрабатывающих производств, торговле. Это те отрасли, где восстановление началось раньше, происходило быстрее и где спрос превышает доковидные уровни. Дальнейшее расширение выпуска возможно за счет восстановления трудовой миграции, но прежде всего - за счет роста производительности труда".

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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