Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром"

Минфин не рассматривает возможность увеличения налоговой нагрузки на "Газпром" на фоне высоких цен на газ. Об этом журналистам заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, Россия продает газ по контрактной цене, которая значительно ниже спотовой. "Если и рассматривать (повышение налогов - прим. "РГ"), то очень аккуратно к этому подходить", - добавил министр.

Силуанов добавил, что власти не учитывали резкий рост цен на газ в прогнозе доходов бюджета на 2022 год.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года - на прошлой неделе цена октябрьских фьючерсов достигала рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. Одной из причин роста стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.

Экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров. Это близко к исторически рекордному уровню поставок 2018 года - 133,3 млрд кубометров за тот же период.