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21.09.2021 20:13
Рубрика: Экономика

Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов

Текст: Елена Манукиян

Минфин планирует изменить схему налогообложения для металлургов, производителей коксующего угля и удобрений, пишет РБК со ссылкой на законопроект, направленный в правительство.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Согласно пояснительной записке к документу, корректировка Налогового кодекса может дополнительно принести бюджету в 2022-2024 годах более полутриллиона рублей.

Отмечается, что в новом законопроекте помимо корректировки ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дифференциации налога на прибыль появится акциз на сталь. Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за тонну. Для производителей коксующегося угля и железной руды НДПИ будет привязан к рыночным мировым ценам сырья. Для угольщиков ставка составит 1,5%, а для производителей руды - 5,5%.

В отношении калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент предлагается увеличить с 3,5 до 8,75.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство

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