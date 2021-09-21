Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов

Минфин планирует изменить схему налогообложения для металлургов, производителей коксующего угля и удобрений, пишет РБК со ссылкой на законопроект, направленный в правительство.

Согласно пояснительной записке к документу, корректировка Налогового кодекса может дополнительно принести бюджету в 2022-2024 годах более полутриллиона рублей.

Отмечается, что в новом законопроекте помимо корректировки ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дифференциации налога на прибыль появится акциз на сталь. Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за тонну. Для производителей коксующегося угля и железной руды НДПИ будет привязан к рыночным мировым ценам сырья. Для угольщиков ставка составит 1,5%, а для производителей руды - 5,5%.

В отношении калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент предлагается увеличить с 3,5 до 8,75.