Минстрой нашел способ ускорить ремонт домов

Проще найти средства на ремонт дома будет жителям. Минстрой предлагает смягчить требования к банкам, в которых они имеют право открывать спецсчета.

Сейчас открывать спецсчета для сбора средств на капремонт можно только в восьми российских банках. Под нынешние, достаточно жесткие, требования подходят лишь самые крупные кредитные организации. Проектом постановления правительства предлагается смягчить условия: заниматься спецсчетами разрешат организациям с кредитным рейтингом не ниже "A-(RU)" (сейчас - не ниже "А+(RU)". Вместо требования к наличию у банка капитала не менее 250 млрд рублей вводится условие участия банка в системе обязательного страхования вкладов. До 2018 года требования к банкам были менее суровыми, но тогда не действовало требование страхования спецсчетов и собственники жилья теряли средства при банкротстве банка.

Сейчас же им должна выплачиваться вся сумма депозита, но не более 10 млн рублей. Этого достаточно, на спецсчете хранится в среднем около 1,7 млн рублей.

Предполагается, что нововведения привлекут к работе со спецсчетами небольшие банки и расширят их число в целом до 60. А при повышении конкуренции банки станут предлагать собственникам более выгодные условия и по спецсчетам, и по кредитам. Это стимулирует переход домов на спецсчета. Две трети опрошенных минстроем банков заявили о желании работать со спецсчетами, а около половины - с кредитованием их собственников. Крупные же банки, допущенные к спецсчетам сейчас, не заинтересованы в разработке кредитных продуктов для их владельцев, говорят разработчики документа.

Кредиты же позволят ускорить ремонт. Средний размер накоплений не позволяет сделать в доме, например, замену всех лифтов, за каждый лифт нужно заплатить от 2 млн рублей, так что развитие кредитования владельцев спецсчетов - важнейшее направление, отмечает исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова. Также жители смогут найти средства на энергоэффективный ремонт, который дороже обычного, но позволяет впоследствии экономить ресурсы и деньги.

Кроме того, при расширении кредитования капремонта будут активнее задействоваться средства, уже накопленные на спецсчетах (порядка 170 млрд рублей). Они пойдут в экономику, а подрядчики и производители стройматериалов будут приносить дополнительные налоги в бюджет, отмечают в ведомстве.