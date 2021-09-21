Мишустин: Бюджет ориентирован на выполнение обязательств перед гражданами

В основу проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы заложена простая идея - рост благополучия людей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. В главный финансовый документ страны заложены ресурсы для развития экономики и социальной сферы, решения проблем, которые непосредственно волнуют граждан.

"Наш бюджет ориентирован на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами", - заверил глава кабмина.

"Расходы на эти цели сокращать не будем, - подчеркнул он. - Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет". Финансирование национальных проектов в 2024 году к уровню 2020 года вырастет более чем на треть, и почти в четыре раза больше средств правительство направит на реализацию задач, которые президент поставил в Послании Федеральному Собранию.

- Сегодня у нас есть точное понимание, что и каким образом будет финансироваться в течение следующих трех лет. Все это подкреплено конкретными цифрами, - сказал Михаил Мишустин.