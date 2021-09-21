Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года

Со следующего года минимальный размер оплаты труда превысит 13 600 рублей.

"За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

С этого года МРОТ рассчитывается по новому принципу: не на основании потребительской корзины, а из медианного дохода. Закон также закрепляет требование, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год.