Мишустин: По итогам года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента

Восстановление российской экономики после довольно непростого периода становится все более устойчивым, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента", - отметил он на заседании правительства при рассмотрении проекта бюджета на 2022-2024 годы.

Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность, считает Мишустин. К прежним значениям приближается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает восстановление рынка труда: его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии, подчеркнул премьер.