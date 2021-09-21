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21.09.2021 15:43
Рубрика: Власть

Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически

Пенсии, единовременные выплаты и пособия с 2022 года будут начисляться без заявлений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин: Бюджет ориентирован на выполнение обязательств перед гражданами

"По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде", - сказал он на заседании правительства, добавив, что это гораздо удобнее и проще.

По словам премьера, передавать какие-либо сведения работодателю, как сейчас, не потребуется. Граждане больше не будут тратить свое время на сбор справок, документов и очереди.

Власть Право Личные документы Правительство Председатель Правительства Декретные и пособия на ребенка Пособия по безработице

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