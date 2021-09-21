Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил учредить в РФ институт IT-омбудсмена, а также создать свою платформу для разработки, аналогичную сервису GitHub. Премьер озвучил эти предложения в ходе обращения к участникам форума Kazan Digital Week.

Он напомнил, что в прошлом году был принят первый пакет мер поддержки IT-отрасли. Они разрабатывались по поручению президента Владимира Путина. В этом году был принят второй пакет.

Мишустин анонсировал запуск программы по стимулированию участия российского бизнеса в международных альянсах open source и отметил необходимость появления в РФ своей платформы по типу GitHub. Также в России появится IT-омбудсмен.

По его словам, власти продолжат помогать в продвижении российских разработок за рубеж. Административная нагрузка на IT-компании будет снижена, активнее станут применяться решения в области ИИ, интернета вещей, облачных хранилищ, больших данных. Будут создаваться условия для возвращения высококлассных IT-специалистов в Россию.