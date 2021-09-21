Новости

Путин по видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий 13:21
На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей 13:07
"Дюна" возглавила российский прокат 13:06
Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12 13:02
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково 12:56
Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов 12:46
Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона 12:46
Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину 12:40
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью 12:34
Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти 12:30
В Австрии снимут ограничения на новый лыжный сезон 12:26
Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря 12:15
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту девять километров 12:14
Актер из "Смертельного оружия 3" Энтони Джонсон найден мертвым 12:11
Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена 12:05
Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19 11:53
Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма 11:47
Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания 11:14
Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях 11:07
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву 11:06
В Москве пересчитали соловьев 11:05
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 10:55
В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19 10:45
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
21.09.2021 12:05
Рубрика: Власть

Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил учредить в РФ институт IT-омбудсмена, а также создать свою платформу для разработки, аналогичную сервису GitHub. Премьер озвучил эти предложения в ходе обращения к участникам форума Kazan Digital Week.

Мишустин утвердил план реализации Концепции демографической политики

Он напомнил, что в прошлом году был принят первый пакет мер поддержки IT-отрасли. Они разрабатывались по поручению президента Владимира Путина. В этом году был принят второй пакет.

Мишустин анонсировал запуск программы по стимулированию участия российского бизнеса в международных альянсах open source и отметил необходимость появления в РФ своей платформы по типу GitHub. Также в России появится IT-омбудсмен.

По его словам, власти продолжат помогать в продвижении российских разработок за рубеж. Административная нагрузка на IT-компании будет снижена, активнее станут применяться решения в области ИИ, интернета вещей, облачных хранилищ, больших данных. Будут создаваться условия для возвращения высококлассных IT-специалистов в Россию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств