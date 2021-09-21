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21.09.2021 00:25
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион прочитал в МЭИ лекцию о Достоевском

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8566)
- Есть только одно положительно прекрасное лицо - Христос, - многократно цитируя слова великого писателя, митрополит Волоколамский Иларион прочел в Московском энергетическом институте лекцию о незримом присутствии Евангелия во всем творчестве Достоевского. И по ее итогам поздравил ректора МЭИ Николая Рогалева с высокой гуманитарной одаренностью студентов технического вуза - своих слушателей.
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Положительные герои всегда мука для писателя, чего стоит сожженный Гоголем второй том "Мертвых душ", полный запланированных положительных героев. Но положительных героев Достоевского, по мнению митрополита, спасло то, что он черпал вдохновение из Евангелия.И потом у его князь Мышкин не от мира сего, нестяжателен, не следует "общим законам" и в чем-то сродни образам христианских юродивых. Вспомнив о замыслах ненаписанных Достоевским романов ("Атеист" и "Житие великого грешника"), митрополит Иларион проанализировал автобиографический опыт, подтолкнувший писателя к написанию пророческого романа "Бесы", за 45 лет предсказавшего грядущую революционную реальность России. Он обратил внимание студентов на опыт наблюдения писателя за Бакуниным, на объявляемые революционерами цели "истребить христианскую веру", на их ставки на "огонь и меч". И вспомнил образ затворника Тихона в "Бесах" как еще одну попытку писателя подступиться к образу Христа. И особо подчеркнул, что образ старца Зосимы списан со старца Амвросия Оптинского, к которому Достоевский приезжал вместе с философом Владимиром Соловьевым после смерти своего трехлетнего сына.

Достоевский - прекрасный пример того, как опыт страданий становится опытом любви, считает митрополит Иларион

У митрополита Илариона - прекрасная манера говорить, не упрощая сложного содержания, но сохраняя ясность мысли и слова. Вопросы аудитории были созвучны говоримому: "Почему сейчас так много людей делают друг другу больно? Почему мы не работаем над своими ошибками?". "Охлаждение любви - признак последних времен", - заметит владыка. Но подчеркнет, что это все должно наводить нас не на мысль о конце света, а на мысль о возвращении любви. Невозможной без жертвы: великая любовь должна иметь жертвенный характер.

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