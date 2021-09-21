Музеи Дрездена поменяли названия произведений на "более корректные"

Больше никаких "туземцев", "цыган", "индейцев", "негров" и даже "африканцев" - Государственные художественные собрания Дрездена провели ревизию экспонатов в коллекциях своих музеев и заменили оригинальные названия 143 предметов живописи и скульптуры на "более политкорректные", пишет Die Welt. Возможно, переписывание истории искусства так и прошло бы незамеченным, если бы не депутатский запрос члена ландтага Саксонии от партии "Альтернатива для Германии" Томаса Кирсте. Музейщики подтвердили, что избавились от "некоторой расистской и иной дискриминационной терминологии".

Вместо "Черной Венеры" - "Женщина из Африки с зеркалом", вместо "Цыганки" - "Женщина в платке", вместо "Туземца в маске" - "Мужчина в маске", вместо "Африканца, размахивающего луком" - "Воин, размахивающий луком". Вот лишь несколько примеров таких переименований. Казалось бы, какой в них смысл? Ведь от того, что картина "Портрет темнокожего раба" отныне будет называться "Портрет раба", ее содержание не изменится: зритель все равно увидит на полотне изображение темнокожего мужчины.

Однако тех, кто не готов принять реальность, оградят от "травматичного опыта": в электронном каталоге останутся лишь стерильные описания, а оригиналы можно будет посмотреть разве что по ссылке на архив. Составители убрали не только "ассоциации с европейским колониализмом", но и указания на любые "неделикатные" приметы. Например, жанровая придворная сценка фламандского художника XVII века Яна Фейта "Большой пес, карлик и мальчик" теперь проходит под громоздким названием "Большой пес, низкорослый мужчина и мальчик".

Но апофеозом абсурда стало обращение с жемчужиной дрезденской Галереи драгоценностей - скульптурой "Мавр с изумрудным медальоном". Изысканную 63-сантиметровую фигурку темнокожего человека в короне (возможно, волхва Балтасара) в XVII веке вырезал из грушевого дерева и украсил драгоценными камнями придворный ювелир. В 2006 году, когда ею приходила полюбоваться новый немецкий канцлер Ангела Меркель, слово "мавр" еще никого не могло смутить. Теперь же в каталоге оно обозначено стыдливыми звездочками: "*** с алмазным медальоном". Некоторые специалисты возмутились таким ханжеством. "Неужели те, кто все это затеял, не понимают, что выставляют себя на посмешище?" - признал в интервью газете Bild историк Михаэль Вольфсон.

К слову, дрезденцы не были пионерами на этом пути. В 2015 году амстердамский Рейксмюсеум первым из европейских музеев затеял переименование своей коллекции. Оно коснулось около трехсот экспонатов. "На мой взгляд, это абсолютно неправильно: по отношению к исторической правде - бесчестно, по отношению к искусству - акт цензуры", - говорил тогда британский искусствовед Джулиан Спалдинг. Его поддержал колумнист The Guardian Стивен Мосс: "Да все творчество Гогена пронизано духом западного колониализма. Он изображал таитян глазами покровителя. Но мы же не можем отречься от его работ. Вырывание искусства из исторического контекста не позволяет нам осмыслить его". Впрочем, не все музеи подхватили модный тренд. В лондонской галерее Тейт саркастически заявили, что займутся переаттестацией шедевров не раньше чем получат разрешение от покойных старых мастеров.