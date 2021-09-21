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21.09.2021 09:55
Рубрика: Общество

Психологи выбрали оптимальную музыку для водителей

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Университета Брунеля (Лондон) провели исследование влияния музыки на реакции водителя за рулем. Их выводы опубликованы в журнале Transportation Research.

Фото: Пресс-служба BMW.
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В эксперименте участвовали 34 человека. Их усадили за симуляторы вождения с полной имитацией движения в условиях города. Каждый "ехал" по заданному маршруту в течение восьми минут, сталкиваясь с пятью непредвиденными ситуациями, требовавшими немедленной реакции. К примеру, перед машиной внезапно выскакивал пешеход, либо светофор переключался на красный свет, а в какой-то ситуации нужно было обогнать медленно идущий грузовик, заслонявший видимость.

Звуковое сопровождение работы водителя также предусматривало шесть вариантов: шум городского движения, разговорная речь, тихая инструментальная музыка, негромкая музыка с текстами и, наконец, громкая музыка - без текста и с ним.

Исследователи сделали поправку на то, что все водители, участвовавшие в эксперименте, были особенно бдительными; а также на то, что тест длился всего несколько минут, в то время как в реальной жизни водители бывают за рулем по несколько часов, когда их бдительность волей-неволей теряется.

В целом выбор звуков практически не влиял на качество принимаемых решений, показал эксперимент. При этом громкая музыка - со словами или без них - поднимала уровень эмоционального возбуждения водителя примерно на 37 процентов. Уровень громкости в 75 децибел соответствует шумному работающему пылесосу, что весьма напряженно для нервной системы. Авторы работы пришли к выводу, что оптимальным для психического состояния в стрессовой обстановке городской езды является прослушивание спокойной, мягкой музыки, без слов.

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