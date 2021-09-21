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21.09.2021 22:02
Рубрика: Экономика

На калорийную газировку могут ввести акциз

Текст: Татьяна Карабут

Федеральные власти планируют проработать предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Эта мера позволит снизить потребление таких продуктов и принести дополнительные доходы бюджетной системе России, говорится в документе.

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Идею о введении акциза на сладкую газировку обсуждали в Минфине еще в 2016 году. Летом этого года к ней вернулись. В Минсельхозе сообщили, что по итогам совещания первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручено предложить критерии, по которым можно отнести сахаросодержащие напитки к подакцизным. Но в Минсельхозе это предложение не поддержали, посчитав, что введение акцизов может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращению производителей и формированию нелегального рынка таких продуктов. А в правительстве сказали, что вопрос введения акцизов на сладкие напитки не рассматривается.

Акцизы на сладкие напитки могли бы стать одним из источников средств для новой программы борьбы с бедностью, считают во Всемирном банке (ВБ). В мае этого года банк предложил правительству РФ ввести гарантированный минимальный доход для людей за чертой бедности. Также изыскать средства можно за счет реформы энергосубсидий, отмены части налоговых льгот или изменения приоритетов расходов, считают во ВБ.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минсельхоз Правительство Минфин

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