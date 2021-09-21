На "Кинотавре" показали фильмы о тех, кому нужны защитники

Новый, ожидаемый многими, фильм режиссера Александра Ханта "Межсезонье" попал в программу 37-го Варшавского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 17 октября. Международное название фильма In Limbo. Новость эта пришла аккурат в середине третьего дня работы "Кинотавра" в Сочи, как раз во время публичной дискуссии с представителями ведущих онлайн-платформ, которую модерировал сам президент фестиваля Александр Роднянский. По накалу страстей эта дискуссия была поинтересней иного фильма, и на ней, собственно, и обсуждали, как стремительно меняется кинематографический ландшафт.

Судите сами. Фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова, коллеги Ханта, также, как и "Межсезонье", произведенный компанией "ВГИК Дебют", вначале выиграл в свое время Гран При "Кинотавра", а уже потом поехал в Карловы Вары - и победил и там. А сейчас киносмотр проходит осенью, и уже на него приезжают из Карловых Вар. Например, в этом году фильм "Нуучча" получил в Карловых Варах в том же конкурсе, что и в свое время "Бык", Гран При, и только сейчас состоялась его российская премьера - в Сочи. И это лишь одно из проявлений перемен.

Любопытно то, что ни один из трех фильмов, который показали на третий день "Кинотавра" неудобно и неинтересно смотреть на онлайн-платформах, хотя эти картины там и появятся, и даже при содействии платформ этих некоторые из них сделаны. Лента Антона Борматова "Владивосток" - типичный телевизионный продукт. Картины "Нуучча" Владимира Мункуева и "Мама, я дома" Владимира Битокова нужно обязательно смотреть на большом экране в кинотеатрах.

Но - по порядку. Антон Борматов - режиссер, который в своем творчестве пытается совместить авторский взгляд и телевизионное мастерство. Зритель знает снятые им сериалы "Подкидыш", второй сезон "Ольги", из ранних - "Хиромант" и "План Б.". Фильмы - это "Чужая", "Околофутбола" и другие. Ленту "Владивосток" спродюсировал Карен Шахназаров. Одну из главных ролей в ней сыграл его сын - Иван. Борматов сделал телевизионный проект для широкой аудитории. Рассказывается в картине о молодом парне - военнослужащем, который бежал во Владивосток из-за того, что случайно совершил должностное преступление. Там он находит своего друга и вместе они пытаются решить, как быть. Но судьба ведет героя по своему пути. Неожиданно он знакомится с девушкой - столичной штучкой (внучка Валентины Талызиной - Анастасия), которая тоже оказалась во Владивостоке по своим причинам. Нужно признать, что город этот стал вдруг местом притяжения для кинематографистов. Начиная с картины Ольги Зуевой "На районе" с Данилой Козловским в главной роли и другими фильмами, которые за ней последовали. Владик - как называют город попросту в разговорах - действительно так красив, что даже странно, почему его не снимали так много раньше. Но на одном том, что фильм играет роль гида, выехать нельзя.

Сквозь нарочитую телевизионность фильма проглядывает довольно крепкий сценарий. И один из его авторов - сам Карен Шазназаров. По сути фильм - это история солдата, который сам нуждается в защите. Простой запутавшийся парень из поселка Речной, у которого свое понимание чести и житейских правил, и они в наши дни оказываются никому не нужны. Но так, как в фильме герой, который проводил сутки напролет в дороге и ночевал в криминальной ночлежке почему-то оказывается с красивой укладкой и с дорогим стайлингом, так же "причесано" все остальное. А могло бы получиться неплохое авторское кино.

Беззащитен и герой фильма "Нуучча" - режиссер Владимир Мункуев также и автор сценария. Лента снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, творчеством которого вдохновлялся в свое время, например, Алексей Балабанов, и это перекликается с фильмом открытия "Кинотавра" этого года. По мотивам романа Серошевского "Предел скорби" поставлен фильм "Балабанова "Река", а в фильме "Кочегар" главный герой перепечатывает по памяти рассказ "Хаайыылаах". Тот самый, который и лег в основу картины "Нууча".

Говоря двумя словами, "Нууча" - это якутский "Левиафан", действие в котором формально происходит в конце 19 века, но до конца, какое именно время показано в притчеобразном фильме, понять нельзя. Тему всегда и везде актуального "межвременья" подтвердил на пресс-конференции и сам режиссер. Главный герой Хабджий хочет жить по совести - честной и достойной жизнью. Но бедность заставляет его идти на поводу у местного Князя. Тот как представитель власти подселяет в дом Хабжия и его жены Керемес русского каторжника. "Нууча" в переводе на якутский и означает русский. Каторжник - не здоровый уголовник, вопреки ожиданиям, а народоволец, который, впрочем, никак не учитывает интересы народа - здоровые животные инстинкты движут им. А к якутам он относится, как к дикарям, и ведет с ними себя не по-людски, "отплатив" таким образом за все то добро, которое они ему сделали. В итоге несчастного Хабджия никто не в силах защитить - даже он сам. В ленте, помимо темы несправедливости по отношению к бедному маленькому человеку, поднимается и другая - имперские амбиции. Один из продюсеров Альберт Рябышев подчеркивает, что это "история вне времени и вне культурного контекста", то есть она подходит к любой стране. "Мультикультурная история. Режиссер бурят снял кино по произведениям поляка с якутскими артистами на базе якутской мифологии", - говорит Рябышев.

Темы, которые волнуют любого человека в любой стране выходят на первый план и в фильме "Мама, я дома" - Владимира Битокова. Продюсер ленты, которая вошла в программу "Горизонты" на недавно завершившемся фестивале в Венеции, - Александр Роднянский, поэтому ее показали на специальном показе. Он также, как и другие события на Кинотавре, прошел при поддержке ювелирной компании Mercury, которая уже пятый год как партнер фестиваля - участвует во всех ключевых мероприятиях и проводит свое, награждая лучшие молодые таланты.

Немного жаль, что фильм не мог попасть в конкурс - Ксения Раппопорт, исполнительница главной роли в нем, не может претендовать на приз за лучшую женскую роль. Ее героиня - созвучна той, которую играет Фрэнсис Макдорманд в фильме "Три билборда на границе Эббинга штат Миссури" отмеченного такими премиями, как "Оскар", "Золотой Глобус", "Золотой орел" и другими. По сюжету фильма "Мама, я дома" женщина получает извещение о смерти сына, который по контракту с частной военной компанией поехал втайне от нее на войну в Сирии.

О таком у нас фильм еще не снимали. И тем ценнее, что автор сценария - дебютант Мария Изюмова, которая просто послала свои наработки маститому продюсеру. Роль Раппопорт - Тоня, водитель автобуса в Нальчике. Разведенка с двумя детьми. Сил в ней столько, что хватит на отряд спецназа. Узнав, что сын погиб, Тоня отказывается в это верить и "идет на таран". Против близких, соседей, системы... Но вдруг в ее доме появляется то ли фантом, то ли специально засланный молодой солдат, который пытается ее защитить. Юра Борисов играет эту роль. И только ленивый, глядя на их противостояние в фильме, не вспомнит Терминатора и Сару Конор. Но у любой, даже самой сильной женщины, чувства и эмоции все равно выходят на первый план. Особенно - материнские. И с этим уже ничего невозможно поделать.