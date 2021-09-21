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21.09.2021 17:48
Рубрика: В мире

На пляжах Кипра появилась инфраструктура для отдыха инвалидов

Текст: Диана Ковалева
Ездить по пляжу на инвалидной коляске - занятие не из простых, поэтому люди с ограниченной мобильностью либо вынуждены просить помощи, либо вовсе лишены отдыха на морском берегу. В рамках проекта ERMIS II на некоторых пляжах Кипра и Греции появились специальное оборудование и инфраструктура, благодаря которой отдыхающие с инвалидностью могут самостоятельно и без труда насладиться морем.
Самостоятельно передвигаться по песку на пляже - задача для колясочника практически невыполнимая. Но специальные дорожки расширят возможности морского отдыха в Греции и на Кипре для тех людей, чья мобильность ограниченна. Более того, у самой воды для инвалидов установят рельсовые дорожки, по которым те смогут самостоятельно на кресле заехать прямо в море, отстегнуться и поплавать. Заезжать и выбираться из воды поможет специальный привод на солнечных батареях. Фото: gettyimages

Во-первых, на пляжах установили систему перил и спуски к воде, по которым можно без труда ездить на кресле. Во-вторых, поставили по 24 коляски, которые предназначены именно для езды по песку и в прочих туристических зонах. В-третьих, появились своеобразные рельсовые дорожки Seatrac, по которым от пляжа и до самой воды ездит кресло из нержавеющей стали, позволяющее людям с инвалидностью самостоятельно купаться в море. Как это работает: человек подъезжает к Seatrac, пересаживается со своей коляски на эту, с помощью специального пульта приводит ее в действие и едет на ней в воду. Дорожка заходит в море примерно на два метра от берега, так что отдыхающий оказывается по пояс или шею в воде. Накупавшись, человек возвращается в кресло, если он от него отплывал, нажимает на нужную кнопку пульта и едет обратно на сушу.

Дорожка заходит в море на два метра от берега, так что отдыхающий оказывается по пояс или шею в воде

Работает это чудо техники на солнечных батареях - так и безопаснее, и экологичнее, рассказал телеканалу Euronews Игнатий Фотиу, руководитель компании TOBEA, изготавливающей Seatrac. Найти пляж, где есть такое оборудование, можно в специальном мобильном приложении. По данным Европейской комиссии, общий объем финансирования ERMIS II составляет почти 600 тысяч евро. Из них 497 129 евро поступили из фонда регионального развития ЕС.

А как у нас?

В Крыму, по данным регионального Минтуризма, условия для инвалидов созданы на 49 пляжах. Однако степень комфорта существенно разнится. Встречаются пляжи, на которых только пандус и пешеходные дорожки, как, например, в селе Песчаном Бахчисарайского района. По оценкам председателя крымской организации Всероссийского общества инвалидов Сергея Поддубного, если говорить о полном соблюдении стандартов для отдыха инвалидов, то сейчас таких пляжей в Крыму можно насчитать максимум с десяток. Среди соответствующих всем требованиям - пляж центра спорта "Эволюция" и два пляжа Крымского республиканского центра профессиональной реабилитации инвалидов в Евпатории, а также один пляж в городе Саки, известном санаториями, которые специализируются на лечении людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали "РГ" в Минкурортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, всего в регионе на Азово-Черноморском побережье 64 пляжа оборудованы специальными элементами для людей с ограниченными физическими возможностями. Причем они удобны не только для инвалидов-колясочников, но и для гостей пожилого возраста. Пляжи удобны для разных категорий инвалидов, они оборудованы пандусами, дублирующими лестницами на входе, деревянными настилами, кабинами для переодевания и душевыми, оснащенными опорными поручнями, откидными сиденьями. Больше всего пляжей, ориентированных на маломобильных отдыхающих, расположены в Сочи. На главном кубанском курорте насчитывается 39 таких мест во всех четырех районах: в Адлерском - 15, в Лазаревском - десять, в Центральном и Хостинском - по семь.

Подготовили Алексей Вакуленко, Ирина Белова, Симферополь - Сочи

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