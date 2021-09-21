На заводе в Керчи спустили на воду новый боевой корабль "Аскольд"

В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы спустили на воду новый малый ракетный корабль "Аскольд". В церемонии участвовал главком ВМФ России Николай Евменов.

"Аскольд" - второй малый ракетный корабль проекта 22800, выпущенный на судостроительном заводе в Керчи. Фото: РИА Новости

Событие значимое как минимум по двум причинам. Прежде всего боевой состав российского Военно-морского флота скоро пополнится еще одним современным кораблем проекта 22800 "Каракурт". По оценке экспертов, он отличается высокими показателями мореходности и управляемости. К тому же "Каракурты" оснащены новейшим высокоточным оружием. Конкретно - универсальным ударным комплексом 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".

Малые ракетные корабли могут развить скорость свыше 30 узлов. А использованные при их строительстве технологии пониженной отражающей способности делают "Каракурты" малозаметными для радаров противника. К тому же такие корабли способны выполнять задачи на удалении около 3000 морских миль от своих баз.

Другая особенность события в том, что малый ракетный корабль "Аскольд" построили на крымском предприятии.

Это свидетельство того, что на полуострове полным ходом идет восстановление оборонных заводов - главным образом флотского профиля.

"Аскольд" - второй ракетный корабль проекта 22800, выпущенный в Керчи. Первый - "Циклон" - спустили на воду летом прошлого года. Сейчас он проходит испытания в районе Новороссийска. Третий корабль - "Амур" - в стадии строительства. Уже готов его корпус, идет монтаж оборудования.

По некоторым данным, для ВМФ России планируется построить не менее 18 таких кораблей. Поэтому в Керчи адмирал Евменов также интересовался готовностью местного предприятия к выполнению масштабного заказа и проверил, как там наращивают производственные мощности.