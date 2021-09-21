Роскачество выпустило обновленный список бюджетных моделей смартфонов, которые эксперты считают лучшими на российском рынке. В него попали 16 новых девайсов.

Теперь верхнюю строчку рейтинга смартфонов в ценовой категории до 20 тысяч рублей занимает Redmi Note 10s. Этот аппарат с квадрокамерой, дисплеем OLED 6.4 дюйма, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой NFC стоит в среднем 19500 рублей.

Эксперты отметили, что топовым моделям Redmi Note 10s проигрывает по качеству съемки и картинки на дисплее, однако в остальном это лучший вариант для приобретения.

Также в рейтинг бюджетных смартфонов Роскачества вошли TCL 20L, Realme Narzo 30 5G, Realme 8 5G и Samsung Galaxy M32.