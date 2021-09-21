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21.09.2021 20:08
Рубрика: Власть

Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно

Текст: Алексей Чуриков

Обсуждение принадлежности Крыма в рамках Генеральной ассамблеи ООН бесполезно. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Комментируя повестку украинской делегации в ходе Генассамблеи он отметил, что вопрос Донбасса является внутренним вопросом Украины. "С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно", - подчеркнул Небензя.

Постпред также обратил внимание на то, что Крым и Донбасс остались по сути единственными темами, которыми Украина располагает в настоящий момент для дискуссии на международных дипломатических площадках. "Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной ассамблеи", - заключил Небензя.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Присоединение Крыма к России

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