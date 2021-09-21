Плотно вошедшие в нашу жизнь медицинские маски уже не вызывают внутреннего раздражения, но часто вызывают раздражение кожи и даже легкие воспаления, называемые "маскне".

При этом никуда не исчезло агрессивное воздействие на кожу загрязненной городской среды. Самой выразительной частью лица остаются глаза, но от работы в интернете и многочасовых видеоконференций они устают, взгляд теряет открытость. Представляем косметические новинки и средства-бестселлеры для решения подобных проблем.

Darphin Intral Active Stabilizing Lotion

Больше, чем просто увлажнение - легкое ежедневное средство, которое заодно борется с проблемами кожи и видимыми признаками раздражения. Улучшает текстуру кожи всего за одну неделю.

Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Новый восстанавливающий концентрат Matrix для кожи вокруг глаз. Технология Chronolux Power Signal для мгновенного восстановления и омоложения кожи. Инновационная технология 360° Mesh Matrix смягчает воздействие микромимики: плотность кожи повышается почти на 20%. Стальной криоаппликатор моментально охлаждает кожу примерно на 2 °C. Наносить средство нужно утром и вечером. Можно использовать для борьбы с мимическими морщинами на лбу и в носогубной области.

Evidens De Beaute The Cream Mask

Крем-маска для сухой, обезвоженной и поврежденной кожи ускоряет регенерацию клеток, устраняет шелушение, покраснение, раздражение, снижает реактивность кожи. QAI-комплекс с мощным антивозрастным действием, пчелиный воск, выравнивающий текстуру кожи, экстракт зеленого чая с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Представлена в сети "Рив Гош".

L.Raphael Mineral Balancing Power

Минеральная сыворотка для контроля над жирностью кожи очищает и матирует, выравнивает тон, сужает поры. Обладает вяжущим, противовоспалительным действием и обеспечивает длительное увлажнение. В линии Mineral Balancing Power есть также очищающая мультиминеральная маска, использование которой раз или два в неделю помогает поддерживать защитный барьер кожи лица - гидролипидную пленку.

Clarins Double Serum Eye

Легендарная комплексная сыворотка Double Serum - теперь в варианте для глаз. Уникальная двойная формула создана по аналогии с гидролипидной пленкой кожи: 1/3 гидролипидной эмульсии и 2/3 геля на водной основе. Двойной флакон позволяет объединить в одном средстве жирорастворимые и водорастворимые активные компоненты. Сыворотка содержит 96% натуральных ингредиентов и объединяет 13 растительных экстрактов, в частности, кервеля и куркумы.

La Mer Hydrating Emulsion

Первая увлажняющая эмульсия La Mer с невесомой формулой. Обогащена питательными экстрактами водорослей и сои, а также обновляющим клетки эликсиром Miracle Broth на основе морских ингредиентов. В состав входит концентрат лаймового чая - мощный антиоксидант. Эмульсия моментально и легко впитывается, на целый день сохраняя баланс влаги в коже.

Valmont L'elixir De Glaciers Essence of Gold Sturgeon

Коллекция "Эссенция Золотого Осетра" на основе ДНК осетра состоит из двух продуктов - флюида и крема для ухода за зрелой кожей. Они заряжают ее сиянием, выравнивают тон и пигментацию, а также насыщают минералами, которые не вырабатываются в организме самостоятельно. Коллекция, ранее представленная только в ЦУМе и Articoli, теперь доступна еще в четырех сетях: "Золотое Яблоко", "Рив Гош", "Sephora" и "Л'Этуаль".

Clinique Anti-Blemish Solutions

Трехcтупенчатая система для ухода за проблемной кожей, борьба с прыщами и их предотвращение. Пенка для умывания, отшелушивающий лосьон, увлажняющее средство - использовать ежедневно, одно за другим. Антибактериальные ингредиенты, контроль выработки кожного жира, очищение и сужение пор, мягкое удаление отмерших клеток с поверхности кожи.

Eisenberg Soin Anti-Stress

Тающий крем, разработанный специально для чувствительной кожи, страдающей от агрессивного воздействия окружающей среды. Детокс и антистресс. Формула Trio-Moleculaire обеспечивает ночное увлажнение и восстанавливает. Масло каритэ в сочетании с бисабололом расслабляет и успокаивает. В состав входят также экстракты ячменного солода, масла арганы и корня boerhavia dffusa с противовоспалительными свойствами.

Chanel Le Lift

Матирующий флюид Le Lift уменьшает жирный блеск кожи и сглаживает выраженность пор. Содержит экстракт люцерны (он эффективен как ретинол, но с более мягким воздействием) и экстракт семян аннато. Прекрасная основа под макияж. Уход за губами Lip and Contour Care с экстрактом люцерны и биополимером обладает мгновенным лифтинговым эффектом, разглаживает, округляет и укрепляет губы и их контур.

My Clarins Re-Boost

Линия My Clarins предназначена для молодой кожи. Освежающая маска для лица увлажняет, придает сияние и устраняет следы усталости - идеальное решение после бессонной ночи. Маска обеспечивает полную "перезагрузку" кожи и подходит тем, кто ведет насыщенную жизнь.

Sensai Total Eye Treatment

Этот набор для ухода за кожей вокруг глаз отличается "двойным подходом" и работает на эффекте контраста - согревания и охлаждения. По утрам питательный жемчужный крем согревает и пробуждает нежную область глаз. По вечерам шелковистая эссенция охлаждает (она наносится металлическим шариковым аппликатором), делая контур глаз более четким.

Filorga Pigment-Perfect и Pigment White

В тюбике - сыворотка Pigment-Perfect против пигментных пятен. Экстракт хмеля снижает синтез меланина, экстракт ромашки защищает от действия свободных радикалов, ниацинамид уменьшает воспаленность и выравнивает цвет лица. Осветляющий выравнивающий крем Pigment White (в банке) обладает тройным действием: коррекция пигментных пятен, контроль нарушений цвета, восстановление сияния кожи.

Rootree Phyto Ground

Очищающий тонер для лица Rootree содержит только локальные растительные экстракты Южной Кореи: муцин на основе батата и экстракт водорослей очищают кожу от загрязнений и увлажняют ее. Средства по уходу Rootree на 98% состоят из натуральных растительных ингредиентов. Бренд представлен в торговой сети "Л'Этуаль".