Открывшийся в "Крокус Сити Молле" монобрендовый бутик швейцарского бренда Bally - на сегодня единственный в России.

Хотя в начале 2000-х годов только в столице существовало три магазина марки, затем она была представлена лишь в мультибрендах.

Новый бутик стал продолжением глобальной концепции бренда Bally Haus, принятой в 2019 году, в основе которой - современные дизайнерские решения по функциональности пространства: посетитель видит сразу весь представленный ассортимент. До 2023 года запланировано открытие еще двух магазинов в Москве.