Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян

Постоянным полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен посол по особым поручениям МИД Микаэл Агасандян. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Шведов, ранее занимавший должность постпреда, покидает этот пост.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - гласит документ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.