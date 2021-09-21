Обед по-индийски: быстрый рецепт супа маллигатони

Возможно ли путешествовать по миру, при этом оставаясь дома? Однозначно, да! И речь не об онлайн-турах и туристических передачах, а о кое-чем более привычном - о кухне. Прикоснуться к культуре других народов можно и не покупая билет на самолет. Вам его заменит нужный рецепт и аромат доселе незнакомого блюда. Сегодня предлагаем отправиться в Индию, а проводит нас туда вкуснейший суп маллигатони.

Нередко его называют любимым супом британских колонистов, которые хозяйничали в Индии долгое время. Рецепт этого блюда стал результатом смешения двух культур. Как следует из книги Curry: A Tale of Cooks & Conquerors (Карри: Сказка о поварах и завоевателях - прим. "РГ"), колонисты, привыкшие начинать обед с первого, попросили местных поваров приготовить им суп, пишет портал Simply Recipes. Те, не имея такого блюда в своем гастрономическом репертуаре, взяли за основу единственное, что на него более менее походило - легкий бульон из перца, тамаринда и воды. Добавили туда овощи, мясо - и готово! Со временем рецепт преображался, обрастая новыми ингредиентами, и так полюбился оккупантам, что те увезли его домой в Британию, где и сегодня маллигатони нередко встречается в меню ресторанов.

Вам понадобятся:

1 куриная грудка без кожи и костей, нарезанная на небольшие кусочки

соль и черный перец по вкусу

4 ст. ложки сливочного масла

1 луковица

3 зубчика чеснока, мелко нарезанные

40 грамм муки

1 ст. ложка приправы карри

900 грамм куриного бульона

450 грамм 10-процентных сливок

1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками

1 ст. ложка сахара

2 ч. ложки соли

Дополнительно черный и кайенский перец по желанию

Шаг 1

Посыпьте солью и перцем нарезанную курицу. Растопите в кастрюле две столовые ложки сливочного масла на средне-сильном огне. Добавьте курицу и жарьте до золотистого цвета, периодически помешивая. Как будет готово, выложите курицу на тарелку и отложите в сторону.

Шаг 2

В ту же самую кастрюлю добавьте еще две столовые ложки сливочного масла и убавьте огонь до среднего. Добавьте нарезанный кубиками лук и чеснок и жарьте, помешивая, пока лук не станет румяниться.

Шаг 3

Посыпьте луково-чесночную смесь мукой, перемешайте и добавьте приправу карри. Готовьте полученную смесь на среднем огне около минуты, постоянно помешивая.

Шаг 4

Влейте куриный бульон. Перемешайте и готовьте около пяти минут под крышкой. Затем добавьте сливки, соль, перец по вкусу, сахар и готовьте еще примерно пять минут.

Шаг 5

Добавьте курицу, нарезанное яблоко и готовьте еще 10 минут под крышкой. Затем выключите огонь и дайте постоять под крышкой 5-10 минут перед подачей. По желанию, суп можно измельчить блендером.

Готово! Приятного аппетита!

За основу взят рецепт портала The Pioneer Woman.