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21.09.2021 17:23
Рубрика: Общество

Обед по-индийски: быстрый рецепт супа маллигатони

Текст: Диана Ковалева
Возможно ли путешествовать по миру, при этом оставаясь дома? Однозначно, да! И речь не об онлайн-турах и туристических передачах, а о кое-чем более привычном - о кухне. Прикоснуться к культуре других народов можно и не покупая билет на самолет. Вам его заменит нужный рецепт и аромат доселе незнакомого блюда. Сегодня предлагаем отправиться в Индию, а проводит нас туда вкуснейший суп маллигатони.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нередко его называют любимым супом британских колонистов, которые хозяйничали в Индии долгое время. Рецепт этого блюда стал результатом смешения двух культур. Как следует из книги Curry: A Tale of Cooks & Conquerors (Карри: Сказка о поварах и завоевателях - прим. "РГ"), колонисты, привыкшие начинать обед с первого, попросили местных поваров приготовить им суп, пишет портал Simply Recipes. Те, не имея такого блюда в своем гастрономическом репертуаре, взяли за основу единственное, что на него более менее походило - легкий бульон из перца, тамаринда и воды. Добавили туда овощи, мясо - и готово! Со временем рецепт преображался, обрастая новыми ингредиентами, и так полюбился оккупантам, что те увезли его домой в Британию, где и сегодня маллигатони нередко встречается в меню ресторанов.

Вам понадобятся:

  • 1 куриная грудка без кожи и костей, нарезанная на небольшие кусочки
  • соль и черный перец по вкусу
  • 4 ст. ложки сливочного масла
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные
  • 40 грамм муки
  • 1 ст. ложка приправы карри
  • 900 грамм куриного бульона
  • 450 грамм 10-процентных сливок
  • 1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками
  • 1 ст. ложка сахара
  • 2 ч. ложки соли
  • Дополнительно черный и кайенский перец по желанию

Шаг 1

Посыпьте солью и перцем нарезанную курицу. Растопите в кастрюле две столовые ложки сливочного масла на средне-сильном огне. Добавьте курицу и жарьте до золотистого цвета, периодически помешивая. Как будет готово, выложите курицу на тарелку и отложите в сторону.

Шаг 2

В ту же самую кастрюлю добавьте еще две столовые ложки сливочного масла и убавьте огонь до среднего. Добавьте нарезанный кубиками лук и чеснок и жарьте, помешивая, пока лук не станет румяниться.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Шаг 3

Посыпьте луково-чесночную смесь мукой, перемешайте и добавьте приправу карри. Готовьте полученную смесь на среднем огне около минуты, постоянно помешивая.

Шаг 4

Влейте куриный бульон. Перемешайте и готовьте около пяти минут под крышкой. Затем добавьте сливки, соль, перец по вкусу, сахар и готовьте еще примерно пять минут.

Шаг 5

Добавьте курицу, нарезанное яблоко и готовьте еще 10 минут под крышкой. Затем выключите огонь и дайте постоять под крышкой 5-10 минут перед подачей. По желанию, суп можно измельчить блендером.

Готово! Приятного аппетита!

За основу взят рецепт портала The Pioneer Woman.

Общество Ежедневник Образ жизни

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