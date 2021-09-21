Обед по-индийски: быстрый рецепт супа маллигатони

Нередко его называют любимым супом британских колонистов, которые хозяйничали в Индии долгое время. Рецепт этого блюда стал результатом смешения двух культур. Как следует из книги Curry: A Tale of Cooks & Conquerors (Карри: Сказка о поварах и завоевателях - прим. "РГ"), колонисты, привыкшие начинать обед с первого, попросили местных поваров приготовить им суп, пишет портал Simply Recipes. Те, не имея такого блюда в своем гастрономическом репертуаре, взяли за основу единственное, что на него более менее походило - легкий бульон из перца, тамаринда и воды. Добавили туда овощи, мясо - и готово! Со временем рецепт преображался, обрастая новыми ингредиентами, и так полюбился оккупантам, что те увезли его домой в Британию, где и сегодня маллигатони нередко встречается в меню ресторанов.
Вам понадобятся:
- 1 куриная грудка без кожи и костей, нарезанная на небольшие кусочки
- соль и черный перец по вкусу
- 4 ст. ложки сливочного масла
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные
- 40 грамм муки
- 1 ст. ложка приправы карри
- 900 грамм куриного бульона
- 450 грамм 10-процентных сливок
- 1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ч. ложки соли
- Дополнительно черный и кайенский перец по желанию
Шаг 1
Посыпьте солью и перцем нарезанную курицу. Растопите в кастрюле две столовые ложки сливочного масла на средне-сильном огне. Добавьте курицу и жарьте до золотистого цвета, периодически помешивая. Как будет готово, выложите курицу на тарелку и отложите в сторону.
Шаг 2
В ту же самую кастрюлю добавьте еще две столовые ложки сливочного масла и убавьте огонь до среднего. Добавьте нарезанный кубиками лук и чеснок и жарьте, помешивая, пока лук не станет румяниться.
Шаг 3
Посыпьте луково-чесночную смесь мукой, перемешайте и добавьте приправу карри. Готовьте полученную смесь на среднем огне около минуты, постоянно помешивая.
Шаг 4
Влейте куриный бульон. Перемешайте и готовьте около пяти минут под крышкой. Затем добавьте сливки, соль, перец по вкусу, сахар и готовьте еще примерно пять минут.
Шаг 5
Добавьте курицу, нарезанное яблоко и готовьте еще 10 минут под крышкой. Затем выключите огонь и дайте постоять под крышкой 5-10 минут перед подачей. По желанию, суп можно измельчить блендером.
Готово! Приятного аппетита!
За основу взят рецепт портала The Pioneer Woman.