Такой стиль предпочитают любители активного образа жизни, стремящиеся к приключениям - будь то в многолюдном городе или на яхте посреди океана. Предположив, что такие люди ценят каждую секунду, Omega дополнила популярные часы Aqua Terra новой функцией - отдельным циферблатом Small Seconds ("малая секундная стрелка") у отметки "6 часов".
Малая секунда и большие изменения
Этим летом швейцарский бренд Omega представил новую серию часов Seamaster Aqua Terra, и теперь коллекция 2021 года состоит из десяти моделей Aqua Terra диаметром 38 мм (условно их можно считать женскими), две из которых выполнены с использованием драгоценных материалов - фирменного золота Sedna и бриллиантов, и девяти моделей диаметром 41 мм (условно мужских), включая четыре драгоценные версии.
Отличительная особенность всех новых моделей - небольшой секундный циферблат у отметки "6 часов", окруженный накладным дополнительным кольцом. Там же находится окошко даты.
В коллекции представлены новые циферблаты изящных матовых оттенков. Среди них прежде всего привлекает внимание самый трендовый цвет - зеленый, в его мягко приглушенном варианте. Часовые индексы на циферблате этой модели выполнены в форме лодки. Корпус из стали снабжен стальным интегрированным браслетом.
Для любителей роскоши
Тем, кто предпочитает более спортивный стиль, предлагаются модели из стали или биколорные, с золотом Sedna, с новыми циферблатами темно-зеленого или светло-зеленого цветов, а также в оттенке льняной ткани. Все они работают на коаксиальных калибрах Master Chronometer.
Для любителей роскоши есть модели из золота Sedna с бриллиантами на циферблате - они оснащены изысканным калибром Co-Axial Master Chronometer с ротором и мостом баланса из золота Sedna. Дамы могут выбрать Aqua Terra с фиолетовым нефритовым циферблатом и золотым браслетом или модель с белым перламутровым циферблатом на красном кожаном ремешке.
Вообще, кроме стальных и золотых браслетов, часы предлагаются на каучуковых ремешках - бежевом и синем, а также на кожаных ремешках красного, бордового, бежевого и зеленого цветов.
Четыре модели выполнены полностью из золота Sedna. Можно выбрать двуцветный сине-серый циферблат или серебристо-бежевый. Оба варианта предлагаются на браслете или на интегрированном каучуковом ремешке.
В соответствии с традиционным для Aqua Terra дизайнерским кодом циферблаты мужских моделей отличаются горизонтальным рисунком, имитирующим тиковое дерево - он вдохновлен деревянными палубами парусников.
Все новые владельцы Aqua Terra обеспечиваются 5-летней гарантией и сертификационной картой Master Chronometer, гарантирующей, что часы прошли испытания, сертифицированные Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS) - это значит, что они протестированы с наивысшей строгостью.
Белые парусники
Циферблат одной из новых мужских стальных моделей диаметром 41 мм выполнен в традиционно морских цветах - белом и синем. Рисунок на белом поле имитирует текстуру покрытия яхтенной палубы, а самое интересное (помимо малого секундного циферблата) то, что часовые метки выполнены в форме парусника.
Вообще линейка 41 мм включает четыре версии из стали и одну "биколорную" - из стали и фирменного золота Sedna. Все они оснащены калибром Omega Co-Axial Master Chronometer 8916. Двуцветные циферблаты (сине-серого, серебристо-синего и серебристо-бежевого цветов) красиво контрастируют с новым дополнительным диском "малой секунды". Часы снабжаются браслетом или интегрированным структурированным каучуковым ремешком дополнительного цвета.