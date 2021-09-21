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21.09.2021 19:38
Рубрика: Общество

Дополнены секундами

Российская газета - Спецвыпуск № 216(8567)
Как следует из названия коллекции часов Omega Seamaster Aqua Terra - они универсальны. Что называется, "на суше и на море".
Omega Seamaster Aqua Terra 38 мм, сталь, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8802. Omega Seamaster Aqua Terra 38 мм, сталь, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8802.
Omega Seamaster Aqua Terra 38 мм, сталь, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8802.

Такой стиль предпочитают любители активного образа жизни, стремящиеся к приключениям - будь то в многолюдном городе или на яхте посреди океана. Предположив, что такие люди ценят каждую секунду, Omega дополнила популярные часы Aqua Terra новой функцией - отдельным циферблатом Small Seconds ("малая секундная стрелка") у отметки "6 часов".

Малая секунда и большие изменения
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Этим летом швейцарский бренд Omega представил новую серию часов Seamaster Aqua Terra, и теперь коллекция 2021 года состоит из десяти моделей Aqua Terra диаметром 38 мм (условно их можно считать женскими), две из которых выполнены с использованием драгоценных материалов - фирменного золота Sedna и бриллиантов, и девяти моделей диаметром 41 мм (условно мужских), включая четыре драгоценные версии.

Отличительная особенность всех новых моделей - небольшой секундный циферблат у отметки "6 часов", окруженный накладным дополнительным кольцом. Там же находится окошко даты.

Omega Seamaster Aqua Terra 41 мм, сталь, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8916.

В коллекции представлены новые циферблаты изящных матовых оттенков. Среди них прежде всего привлекает внимание самый трендовый цвет - зеленый, в его мягко приглушенном варианте. Часовые индексы на циферблате этой модели выполнены в форме лодки. Корпус из стали снабжен стальным интегрированным браслетом.

Для любителей роскоши

Тем, кто предпочитает более спортивный стиль, предлагаются модели из стали или биколорные, с золотом Sedna, с новыми циферблатами темно-зеленого или светло-зеленого цветов, а также в оттенке льняной ткани. Все они работают на коаксиальных калибрах Master Chronometer.

Для любителей роскоши есть модели из золота Sedna с бриллиантами на циферблате - они оснащены изысканным калибром Co-Axial Master Chronometer с ротором и мостом баланса из золота Sedna. Дамы могут выбрать Aqua Terra с фиолетовым нефритовым циферблатом и золотым браслетом или модель с белым перламутровым циферблатом на красном кожаном ремешке.

Aqua Terra 41 мм, золото Sedna, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8917.

Вообще, кроме стальных и золотых браслетов, часы предлагаются на каучуковых ремешках - бежевом и синем, а также на кожаных ремешках красного, бордового, бежевого и зеленого цветов.

Четыре модели выполнены полностью из золота Sedna. Можно выбрать двуцветный сине-серый циферблат или серебристо-бежевый. Оба варианта предлагаются на браслете или на интегрированном каучуковом ремешке.

Aqua Terra 38 мм, сталь, золото Sedna, бриллианты, калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 8802.

В соответствии с традиционным для Aqua Terra дизайнерским кодом циферблаты мужских моделей отличаются горизонтальным рисунком, имитирующим тиковое дерево - он вдохновлен деревянными палубами парусников.

Все новые владельцы Aqua Terra обеспечиваются 5-летней гарантией и сертификационной картой Master Chronometer, гарантирующей, что часы прошли испытания, сертифицированные Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS) - это значит, что они протестированы с наивысшей строгостью.

Белые парусники

Циферблат одной из новых мужских стальных моделей диаметром 41 мм выполнен в традиционно морских цветах - белом и синем. Рисунок на белом поле имитирует текстуру покрытия яхтенной палубы, а самое интересное (помимо малого секундного циферблата) то, что часовые метки выполнены в форме парусника.

Фото: пресс-служба
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Вообще линейка 41 мм включает четыре версии из стали и одну "биколорную" - из стали и фирменного золота Sedna. Все они оснащены калибром Omega Co-Axial Master Chronometer 8916. Двуцветные циферблаты (сине-серого, серебристо-синего и серебристо-бежевого цветов) красиво контрастируют с новым дополнительным диском "малой секунды". Часы снабжаются браслетом или интегрированным структурированным каучуковым ремешком дополнительного цвета.

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