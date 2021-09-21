Зумеры - первое поколение, считающее комфорт необходимым условием жизни. Даже при поиске работы нынешние 20-летние прежде всего интересуются ее условиями и не хотят трудиться там, где им некомфортно.

Они не будут носить красивую, но неудобную одежду. И современная мода отвечает на подобные запросы взаимностью: она становится все более сговорчивой, обволакивает, отступает от своих прежних жестких требований. Самое забавное, что такая мода отлично подходит всем, а не только юным.

Вот, например, Брэд Питт. Будучи красавцем в молодости, в зрелые годы он, кажется, даже прибавил обаяния. Получил заслуженный "Оскар" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", стал, как принято выражаться, иконой стиля. Но при этом, как и его киногерой, не производит впечатление человека, усиленно старающегося "произвести впечатление".

В 2019 году компания Brioni пригласила его на роль своего амбассадора, а этой весной сотрудничество пошло еще дальше: Брэд Питт участвовал в разработке дизайна капсульной коллекции BP Signature, каждый предмет в которой создан в лаконичном стиле, предполагающем легкость комбинирования с вещами основной коллекции. И вот в осенней рекламной кампании Brioni мы снова видим Питта, обаятельного и непринужденного, безмерно элегантного в обманчиво простой одежде. Она проста по виду, но не по материалам: это мягкая тонкая шерсть, кашемир, шелк, викунья. Такая одежда как будто сама обнимает человека.

Главные тенденции

Самые заметные тенденции этой осени, как ни странно, хорошо сочетаются между собой. Так что очень часто в одном удачном образе видим комбинацию сразу нескольких трендов. Помимо мягких тканей во всем их разнообразии и комфортного кроя, свойственного нынешней моде, нам хочется отметить еще несколько пунктов.

Современная одежда, кажется, сама подсказывает, как получать удовольствие от жизни

При уже традиционной, особенно осенью, многослойности и склонности к спокойным природным цветам (бежевый, песочный, серый, коричневый) на другой чаше весов возникает увлечение яркой палитрой оттенков, обычно такому времени года не свойственных (об этом дальше). Эти разнонаправленные тенденции отражают разное настроение покупателей: никто из нас не пребывает в одной и той же ситуации постоянно, как мы не едим одну и ту же еду каждый день - так почему должны носить одинаковую одежду?

Что касается мягкости или строгости кроя, каждый поклонник моды решает этот вопрос в зависимости от ситуации и уместности. Мягкость линий, безусловно, на первом плане. Но в то же время в коллекциях заметен уклон в элегантную трактовку стиля милитари, особенно в женской одежде (широкие плечи, неприталенные силуэты, огромные накладные карманы), а также возрождение "рубашечного стиля" - в виде рубашек сейчас шьют даже куртки и жакеты.

Пончо, накидки, кейпы, кардиганы

Именно эти вещи, играющие ранней осенью роль верхней одежды, самые мягкие в женском гардеробе. Почему в женском? Потому что назначение у них двойное: не только защищать от холода или ветра, но и окутывать в буквальном смысле - делать силуэт загадочным и таинственным, а характер - нежным. Женщина в такой одежде вызывает бессознательное расположение, симпатию и доверие.

Накидки могут быть вполне традиционными (Ralph Lauren, Elena Miro), создавая целиком обтекаемый силуэт, а могут носиться поверх одежды более строгого - жилетно-рубашечного - кроя, смягчая жесткость ее линий (Marc Cain)

Однако здесь наступает момент сложного выбора, ведь даже простые накидки бывают разными по стилю, не говоря уж об остальных видах этой - назовем ее верхней - одежды. К примеру, полюбившееся многим за последние несколько сезонов пончо (накидка с отверстием для головы) может быть цветным и монохромным, с уклоном в этнику или в чистую функциональность. Теперь возьмем кейпы - это, скажем так, пальто или плащ-палатка с прорезями вместо рукавов. Кейпы могут быть длинными или укороченными, с жесткой линией плеча (Chanel) или совершенно простыми по крою, визуально сближаясь с пончо и накидками.

Комфортные ощущения от тканей и кроя - главная примета сезона

И, наконец, бесконечная женская любовь - кардиганы. В принципе любой кардиган правильной длины и плотности может сделать из любой женщины стройную и загадочную красавицу. При этом она не будет чувствовать себя скованной или "слишком нарядно одетой". Однотонный кардиган впишется даже в бизнес-гардероб, если же вы выбираете стиль casual - обратите внимание на модели фактурной вязки с сочетанием орнаментов (Brunello Cucinelli).

Объемное и мягкое

Вязаные вещи oversize, напоминающие уютные коконы, толстые свитеры, объемные шарфы - все эти вещи как будто из бабушкиных сундуков осенью становятся остромодными и молодежными. Они не только согревают, но и не сковывают движений. Молодые стройные девушки выглядят в них особенно хрупкими и трогательными.

Мягкими становятся не только детали одежды, но и сумки. На пике моды - небольшие городские рюкзаки, кросс-боди через плечо или вот такая замена старомодной борсетки.

Его величество жилет

Жилет и жакет, несмотря на созвучие, вещи совершенно разные: первый без рукавов, второй в мужском варианте называется пиджаком. И если первый, начиная с костюма-тройки, был "в подчинении" у второго, то сегодня все изменилось: на авансцену моды выходит именно жилет. Его особенно любят городские жители и владельцы автомобилей: согревая тело, он оставляет руки свободными для движений. Выглядеть жилет при этом может как угодно: быть коротким или длинным, как кардиган (Marc Cain), жестким, в стиле "милитари" (Etro) или мягким и дутым (Kiton, Brunello Cucinelli).

Неисчерпаемая клетка

Казалось бы, это уже не тренд, а классика. Однако этой осенью дизайнеры тканей превзошли сами себя, что особенно заметно в женских коллекциях. Есть клетка нарочито укрупненная (Giorgio Armani), клетка ромбиком (Chanel) или совсем мелкая (BOSS).

Клетка, придя в женский гардероб из мужского, очень эффектно выглядит в вещах с подчеркнутой линией плеч, как, например, в пальто от Trussardi или в жакете от BOSS, надетом с мягким свитером и спортивными брюками

А к традиционному тартану (Trussardi) предлагается нетривиальный выбор мягкой сумки из той же ткани.

Какое все зеленое

От одежды и аксессуаров до часов и украшений - во всех сферах моды самым актуальным цветом в этом году остается зеленый. Считавшийся слишком экстравагантным еще некоторое время назад, сейчас он продолжает победное шествие по осенне-зимним коллекциям, несмотря на облетающую листву и приближающееся уныние природы.

Разнообразие оттенков зеленого этой осенью поражает даже в пределах одной дизайнерской коллекции - как, например, у Alberta Ferretti

В модном образе, как правило, соединяется несколько трендов: например, объемный толстый свитер, зеленый цвет и нестандартный вариант "клетки" или "гусиной лапки" (Max Mara)

Детали и акценты

Зеленый - цвет, в каком-то смысле избыточный, и в реальной жизни не каждый решится одеться в него с головы до ног. Можно ограничиться актуальными деталями вроде платка (они снова стали популярны в этом сезоне, см. Max Mara), сумки или обуви (Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo).

Наряду с зеленым, главным трендовым цветом года, модны оттенки фуксии (Marc Cain) и приглушенного лавандового (Alberta Ferretti). Возможно, не в последнюю очередь из-за эффектного сочетания с тем же зеленым (см. фото Prada в галерее)

А можно поступить наоборот - подобрать к одежде зеленого цвета контрастные или гармонирующие с ней аксессуары (см. Bvlgari).

Пальто как холст

Длинные и объемные пальто - это, возможно, не слишком практично в динамичной городской жизни, зато очень модно и красиво. Именно в цветных женских пальто тенденция, описанная выше, достигает апофеоза. Любой цвет, положенный на крупный холст, приобретает особую значительность и производит незабываемое впечатление - среди всей остальной одежды пальто вполне может считаться таким "крупным холстом". Особенности кроя в данном случае играют роль подчиненную: пальто может быть длинным и свободным, может быть укороченным, объемным - и опять-таки свободным.

Куртки-бомберы (Hermes) - такая же неизбежная примета осеннего сезона, как похолодание, дожди и ветер. То есть если не повсеместно, то преимущественно

Главное требование - как можно меньше декоративных деталей. Поэтому в моделях чаще всего отсутствует пояс. Или, наоборот, пояс есть - но нет пуговиц и петель: пальто просто запахивается, как халат. Самый модный вариант - без пуговиц и пояса, со свободно лежащими полами. Правда, в нашем климате он будет популярен, скорее всего, только на страницах журналов.

Яркая осень

Интересно, что с наступлением осени яркие цвета не исчезли из дизайнерских коллекций. Наоборот, как будто соскучившись по насыщенной палитре, поднимающей настроение, в год, когда практически все оставались дома из-за работы в удаленном режиме, из-за почти полного перехода на онлайн-общение, во время отсутствия тусовок, модных вечеринок и многолюдных праздников, требующих внимания к нарядам, - так вот, тоже соскучившись по всему этому, дизайнеры предлагают нам поднимать настроение самостоятельно, хотя бы путем включения оптимистичных оттенков одежды в свой гардероб.

На первом месте - усиление традиционного для осени цвета беж до медового и горчичного (BOSS, Loro Piana). Благородный бордо усиливается до насыщенного терракотового (Hermes, BOSS) и даже красного (Kiton). Более того, эти оттенки предлагается сочетать в одном образе (Kiton). Не сдают своих позиций синий и голубой (Brioni, Paul Smith) - тем более что они тоже отлично сочетаются с упомянутыми цветами.