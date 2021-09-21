В пустыне Атакама нашли окаменелые останки летающего ящера

Палеонтологи при проведении изысканий в пустыне Атакама на севере Чили обнаружили фрагментарно сохранившиеся окаменелые останки летающего ящера, который оказался древнейшим представителем группы птерозавров, когда-либо обнаруженных на территории бывшего суперконтинента Гондвана.

Исследование опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica, а коротко о нем рассказывает Sci News. Находка была сделана на территории формации Серо-Кампаменто. Экспедиция была организована Чилийским университетом.

В своем исследовании авторы описывают фрагментарно сохранившиеся окаменелости, возраст которых составляет около 160 миллионов лет. В то время территория современного Чили располагалась на древнем суперконтиненте Гондвана.

Палеонтологи установили, что окаменелости принадлежат крупной летающей рептилии с удлиненным хвостом и узкой и длинной пастью, полной острых зубов. Существо удалось идентифицировать - оказалось, что оно принадлежит к группе птерозавров под названием Rhamphorhynchinae.

"Эти птерозавры имели размах крыльев от их кончика до кончика до 1,8-2 метров, - говорит первый автор научной статьи доктор Джонатан Аларкон-Муньос из Чилийского университета. - Наш экземпляр оказался довольно крупным. По своим размерам он сопоставим с самым крупным представителем этого семейства, найденным ранее".

Ученый отмечает, что птерозавры группы Rhamphorhynchinae обитали на территории современной Европы, Азии и Северной Америки. Причем до сих пор считалось, что наиболее распространены они были в Лавразии - другом древнем суперконтиненте.

Поэтому образец, найденный в Чили, проливает новый свет на эволюцию этих древних существ. Он является первым доказательством того, что птерозавры группы Rhamphorhynchinae обитали в Гондване. Кроме того, это оказался самый старый экземпляр окаменелостей птерозавров, когда-либо найденных в Чили.