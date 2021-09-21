Партия Трюдо не получила большинства на выборах в Канаде

Либеральная партия Канады смогла одержать победу на прошедших в стране внеочередных выборах, но в очередной раз не смогла набрать большинства. В результате голосования канадские либералы под руководством Джастина Трюдо не получили необходимой поддержки населения для формирования большинства в Палате общин. Это означает, что канадскому премьеру в очередной раз придется идти на переговоры с другими политическими силами в попытке создать работоспособное правительство.

"Для Трюдо это поворот судьбы. Он начал эту кампанию со значительным отрывом в опросах. Но в итоге увидел провал в его поддержке уже через несколько дней после того, как многие избиратели выразили гнев в связи с его решением объявить выборы во время пандемии. Два посредственных выступления Трюдо в дебатах и новые вопросы о прошлых скандалах также ставят под сомнение победу либералов", - говорится в колонке канадского телеканала CBC. С этим мнением сходится большинство местных экспертов - Джастин Трюдо ошибся в своем решении о проведении внеочередных выборов в разгар четвертой волны коронавируса.

Лидер консерваторов Канады Эрин О'Тул также упустил свой шанс занять место премьера. Возглавляемая им партия не смогла грамотно выстроить избирательную кампанию и потеряла больше избирателей, нежели приобрела. Стратегия О'Тула, которая включала в себя отрицание классической повестки консерваторов по вопросам изменения климата, оружия и сбалансированного государственного бюджета. Расчет был сделан на то, что более "прогрессивный консерватизм" привлечет более широкий круг избирателей. В итоге, прогрессивный О'Тул не только не привлек новых сторонников, но и оттолкнул от партии традиционных консерваторов.

Согласно результатам голосования, либеральная партия одержала победу в 156 округах из 338, а вторая по значимости политическая сила, консерваторы, - в 121 округе. Третье место на данный момент занимает Квебекский блок (32 округа), затем следует Новая демократическая партия (27 округов) и Партия "зеленых" Канады, одержавшая победу в двух округах. Из-за пандемии часть жителей страны проголосовали дистанционно по почте, поэтому окончательный подсчет голосов еще продолжается.