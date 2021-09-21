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21.09.2021 13:47
Рубрика: Власть

Патрушев: QUAD и AUKUS - это проамериканские блоки, направленные против России и Китая

Текст: Иван Егоров
Индо-тихоокеанское объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония - это фактически новый военно-политический блок с выраженным проамериканским характером. Как заявил в интервью aif.ru секретарь Совета безопасности России, по сути, QUAD - это "прообраз азиатского аналога НАТО". По мнению Патрушева, Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики.

Также он напомнил, что буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок - американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели, что и QUAD. Как заметил секретарь СБ РФ, характерно, что при создании AUKUS американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Патрушев: США - основные зачинщики беспорядка в мире и должны за это ответить

"Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену. Думаю, в Париже сейчас многие вспоминают историю с "Мистралями", - сказал Патрушев. Он также заявил, что очередная авантюра Белого дома, затеянная ради усилению контроля над перспективным Азиатско-тихоокеанским регионом, ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии. Кроме того, по мнению секретаря Совбеза, американцы создают реальные предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений АТР.

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