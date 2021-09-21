Патрушев: QUAD и AUKUS - это проамериканские блоки, направленные против России и Китая

Также он напомнил, что буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок - американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели, что и QUAD. Как заметил секретарь СБ РФ, характерно, что при создании AUKUS американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры.

"Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену. Думаю, в Париже сейчас многие вспоминают историю с "Мистралями", - сказал Патрушев. Он также заявил, что очередная авантюра Белого дома, затеянная ради усилению контроля над перспективным Азиатско-тихоокеанским регионом, ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии. Кроме того, по мнению секретаря Совбеза, американцы создают реальные предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений АТР.