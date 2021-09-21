Патрушев: Запад пытается выстроить "санитарный кордон" вокруг России

Например, по его словам "Инициативу трех морей", объединяющую страны Восточной Европы преподносят как конструктивный интеграционный формат. Но на самом деле, по мнению Патрушева, речь идет о новом антироссийском объединении государств. "Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого "санитарного кордона", - считает секретарь СБ РФ. Также, по его словам, ради видимости заботы об интересах Украины была создана Вашингтоном и "Крымская платформа". Однако, как отметил секретарь Совета безопасности России, ее декларируемые цели обречены на провал, а замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились.

"Подыгрывать же нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно. "Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - подчеркнул Патрушев. Также по его словам, визит Зеленского в Вашингтон показал, что достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов.

"Это не что иное, как завуалированный колониализм. Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - отметил Николай Патрушев.