Патрушев: Запад пытается выстроить "санитарный кордон" вокруг России

Новости

Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19 11:53
Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма 11:47
Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания 11:14
Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях 11:07
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву 11:06
В Москве пересчитали соловьев 11:05
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 10:55
В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19 10:45
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ 10:35
Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак" 10:33
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота 10:29
В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа 10:27
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью 10:20
Бразилец Эндрю Парсонс останется президентом Международного Паралимпийского комитета 10:18
В Москве впервые произошел пожар в электробусе 10:15
В Москве найдено тело актера из "Служебного романа" Игоря Бучко 10:06
В Москве начинаются "Дни без турникетов" 09:46
Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми 09:39
В Кузбассе придумали экспресс-метод выявления нефтепродуктов в почве 09:39
В Китае высоко оценили появление АК-12 в российской армии 09:32
Студентка пермского университета рассказала подробности нападения 09:27
Валерий Фальков встретился с ректорами вузов в Перми 09:16
Мэрия заявила о скором завершении реконструкции МКАД 09:08
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 11:00
Рубрика: Власть

Патрушев: Запад пытается выстроить "санитарный кордон" вокруг России

Текст: Иван Егоров
США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Об этом в интервью aif.ru заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Например, по его словам "Инициативу трех морей", объединяющую страны Восточной Европы преподносят как конструктивный интеграционный формат. Но на самом деле, по мнению Патрушева, речь идет о новом антироссийском объединении государств. "Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого "санитарного кордона", - считает секретарь СБ РФ. Также, по его словам, ради видимости заботы об интересах Украины была создана Вашингтоном и "Крымская платформа". Однако, как отметил секретарь Совета безопасности России, ее декларируемые цели обречены на провал, а замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились.

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Патрушев: Все несогласные с мировым диктатом США страны объявляются угрозой

"Подыгрывать же нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно. "Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - подчеркнул Патрушев. Также по его словам, визит Зеленского в Вашингтон показал, что достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов.

"Это не что иное, как завуалированный колониализм. Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - отметил Николай Патрушев.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств