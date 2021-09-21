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21.09.2021 18:30
Рубрика: Власть

Первое заседание Госдумы будут готовить члены пяти партий

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания в здании на Охотном ряду.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Группа, как сообщает думский сайт, подготовит проекты постановлений и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва.

От партии "Единая Россия" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева. От КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от партии "Справедливая Россия - За правду" - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов. А от партии "Новые люди", которая также проходит в парламент, - Владислав Даванков.

Согласно регламенту ГД, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первой пленарки, подготовит предложения по составу счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата палаты.

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