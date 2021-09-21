Археологи выяснили, зачем майя построили пирамиду в кальдере вулкана

Команда археологов из Университета Колорадо в Боулдере завершила детальное обследование большой пирамиды Ла Кампана в древней столице майя Сан-Андрес в Сальвадоре. Ученые установили, что она была возведена необычайно быстро, а ее строительство стало ответом на мощное извержение вулкана.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Археологи изучили большую пирамиду Ла Кампана, которая была главным церемониальным объектом древней столицы майя.

Из исторических источников известно, что нынешний памятник Сен-Андрес служил столицей государства майя в период между 600 и 900 годами нашей эры. Само же поселение возникло здесь гораздо раньше. По оценкам исследователей, город был построен еще около 900 года до нашей эры.

На протяжении многих столетий это был крупный сельскохозяйственный центр. Город процветал до тех пор, пока примерно в 539 году нашей эры не произошло извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен. Как пишут авторы работы, это извержение было одним из крупнейших наземных вулканических событий в истории человечества.

Подсчитано, что кальдера выбросила около 43,7 кубических километров вулканического материала. В результате образовалось гигантское облако из пыли и пепла, которое не пропускало солнечный свет. Ученые полагают, что это вызвало серьезные климатические изменения, а территория была разрушена радиусом до 100 км от эпицентра извержения.

Ранее считалось, что после катастрофы уцелевшие местные жители надолго покинули эти края. Ученые предполагали, что обширная территория стала непригодной для ведения сельского хозяйства. Следовательно, "испорченная" земля не могла прокормить население крупного города.

Но новое исследование доказало, что люди вернулись сюда всего через несколько лет после извержения. Для выращивания сельхозкультур они стали использовать террасы, которые сами построили на неповрежденных склонах гор. А главным их творением тех лет стала большая пирамида.

В новом исследовании археологи установили, что она была возведена непосредственно на вулканической кальдере. Более того, по словам ведущего автора работы доктора Акиры Итикавы, исследование показало, что монументальное строительство началось всего через 5-30 лет после извержения.

При этом полностью возведение пирамиды было завершено в течение 80 лет. В то время она была самым крупным сооружением в долине Сапотитан. По мнению ученых, ее строили от 500 до 1500 человек. Данная пирамида оказалась одним из наиболее быстро возведенных крупнейших объектов майя за всю историю этого государства.

Доктор Итикава говорит, что жители Сан-Андреса построили пирамиду Ла Кампана в ответ на вышеописанное извержение вулкана. В качестве строительного материала они использовали вулканическую породу, а саму пирамиду возвели поверх кальдеры. Известно, что майя обожествляли вулканы и горы. Есть мнение, что пирамиды являлись своего рода копиями гор.

Однако в новом исследовании авторы предполагают, что в данном случае цель строительства могла быть еще более обширной. По их мнению, пирамиду возвели на кальдере в качестве защиты от будущих извержений вулканов. Кроме того, способность правителей организовать такое грандиозное строительство в те времена укрепляла их власть и статус.

Для правителя майя это было, вероятно, особенно важно. Ведь извержение вулкана могло поставить под сомнение его силу и власть. Традиционно считалось, что правитель является потомком богов. Следовательно, он обязан справиться с любой природной катастрофой, усмирить стихию.

Для этого, по мнению, археологов, и была возведена пирамида Ла Кампана. Кстати, от будущих катастроф местное население она не уберегла. Известно, что в 620 году здесь же произошло еще одно извержение вулкана, но менее мощное. Интересно, что жители Сан-Андреса отреагировали на это аналогичным образом и оперативно организовали строительство еще одной пирамиды.